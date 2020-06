Stiri pe aceeasi tema

- Funeraliile lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai in Minneapolis, ca urmare a modului in care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, va avea loc pe 9 iunie, la ora locala 11.00, la Houston, orasul de origine al victimei si unde familiei sa locuieste in continuare,…

- Funeraliile lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai în Minneapolis, ca urmare a modului în care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, vor avea loc pe 9 iunie la Houston, orasul de origine al victimei si unde familia sa locuieste în continuare, conforma…

- In timp ce in mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste masive in urma morții lui George Floyd, un parlamentar american vrea sa introduce o lege care sa puna capat violenței poliției, relateaza Reuters, citata de Hotnews.Aceasta legepermite victimelor sa-i dea in judecata pe polițiști,…

- Fostul superstar al baschetului profesionist nord-american (NBA) Michael Jordan s-a alaturat duminica sportivilor care, pe intreg mapamondul, au deplans moartea unui barbat de culoare in timpul arestarii sale in Statele Unite, care a generat ample manifestatii ce au degenerat in violente, informeaza…

- Moartea lui George Floyd, intr-un moment in care se afla in custoria poliției din Minneapolis a dat naștere unor proteste violente in SUA, iar fostul mare baschetbalist american Michael Jordan e ultima personalitate care și-au exprimat indignarea fața de violențele la care au fost supuse persoanele…

- Armata poate fi mobilizata rapid în orasul Minneapolis pentru restabilirea ordinii publice, în contextul protestelor violente izbucnite în acest oraș din SUA dupa moartea unui barbat de culoare în timp ce era imobilizat de politie, spune președintele american Donald Trump.„Putem…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a denuntat vineri ''plaga'' ''rasismului institutional'' din Statele Unite, cerand sa se faca dreptate in cazul George Floyd, un barbat de culoare ucis de un politist alb la Minneapolis, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte…

- Fostul politist Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP, citate de Agerpres.