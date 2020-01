Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul MMA Conor McGregor a revenit în octogon, duminica, iar în cadrul galei UFC 246, care a avut loc în Las Vegas, irlandezul l-a învins în 40 de secunde pe americanul Donald "Cowboy" Cerrone, la categoria semimijlocie, informeaza Mediafax.McGregor…

- Conor McGregor revine in UFC la 14 luni dupa infrangerea cu Khabib Nurmagomedov. Fostul campion mondial la doua categorii se bate cu americanul Donald Cerrone in noaptea de duminica spre luni, iar pe Betano gasești peste 350 de pariuri pe meci! 14 luni de absența, peste 3 ani de la ultima victorie.…

- Conor McGregor va avea asigurata suma de 3.8 milioane de lire sterline pentru primul meci de la revenirea in UFC impotriva lui Donald Cerrone (36 de ani), de pe 18 ianuarie, scrie Mediafax.McGregor (31 de ani) revine intr-o lupta dupa infrangerea suferita in octombrie 2018 cu Khabib Nurmagomedov.…

- Conor McGregor, 31 de ani, se intoarce in UFC pe 18 ianuarie, impotriva americanului Donald Cerrone, 36 de ani, un prim meci dupa un an și 3 luni de absența. Ultima data, McGregor a luptat și a pierdut impotriva lui Khabib Nurmagomedov, in octombrie 2018. De atunci, a tot incercat sa-l prinda pe cel…

- Owen Roddy, unul dintre antrenorii lui Conor McGregor și un prieten foarte apropiat al vedetei UFC, a declarat, intr-un interviu, ca luptatorul iși dorește sa se infrunte cu Jorge Masvidal și cu Khabib Nurmagomedov, dupa intalnirea sa cu Donald Cerrone, programata in ianuarie, potrivit Mediafax.Situație…

- Un american, paznic la o unitate bancara Wells Fargo, din Carolina de Nord a furat 88.000 de dolari din seiful bancii.Hoțul nu s-a putut abtine, deconspirandu-se singur dupa ce s-a laudat cu banii pe Facebook si Instagram. In cele din urma a fost arestat de FBI, a informat Mediafax, citand FoxNews.Arlando…

- Lady Gaga este din nou singura! La trei luni de cand s-a aflat ca formeaza un cuplu cu inginerul de sunet Dan Horton, artista a confirmat de Instagram ca s-a desparțit de acesta. „O femeie ce urmeaza sa se casatoreasca și o doamna singura”, a scris Gaga intr-un InstaStory in care apare alaturi de prietena…

- Selecționerul echipei naționale Cosmin Contra a fost pus la zid in urma reacției necontrolate pe care a avut-o in momentul in care atacantul in varsta de 23 de ani, George Pușcaș, a ratat lovitura de la 11 metri din timpul meciului Romania-Norvegia, din preliminariile pentru EURO 2020, incheiat 1-1,…