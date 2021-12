Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de braconieri nord-coreeni s-au aventurat în larg, în cautare de calamari, însa nu s-au mai întors niciodata acasa și flotila fantoma ajunsa pe țarmul rusesc este singura urma a existenței lor.Citește continuarea pe Digi24.

- Președintele rus Vladimir Putin și-a continuat retorica anti-NATO, cu ocazia conferinței tradiționale pe care o susține la final de an, acuzand alianța militara ca s-a apropiat de granițele sale și motivand astfel necesitatea acțiunilor precum deplasarea trupelor la granița cu Ucraina drept unele defensive,…

- Statele Unite nu iau in calcul trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina in cazul unui atac rus, pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden, la o zi dupa videoconferința cu omologul sau rus, Vladimir Putin. El a vorbit insa despre „consecințe…

- Intretinerea celor peste 94.000 de soldati ruși in apropierea granitei cu Ucraina si in teritoriile „ocupate temporar” costa Rusia aproximativ 10 milioane de dolari pe zi, spune Andrei Rijenko, adjunct al sefului Comandamentului Fortelor navale ucrainene intre 2004 si 2020.

- Fara cititorii lor, bibliotecile ar fi precum niște biserici fara enoriași! Lectura, precum credința, fara practica, nu e decat o alama sunatoare. Daca paralela cu cele sfinte nu vi se pare cea mai nimerita, poate cu știința diverselor lucruri, limbi etc. va nimeresc mai bine. Fara practica, toate devin…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat marti Statele Unite de crearea unei forte militare multinationale in Marea Neagra, in apropierea coastelor Rusiei, ceea ce Moscova considera a fi un „factor destabilizator” in regiunea limitrofa Ucrainei.

- China si Rusia fac presiuni pentru relaxarea sanctiunilor internationale impotriva Coreei de Nord, potrivit unei proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU, consultat miercuri de dpa. Cele doua tari doresc imbunatatirea calitatii vietii populatiei din Coreea de Nord prin ridicarea…