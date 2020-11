Flotele de taxiuri sau mașinile de curierat ar putea fi electrice Companiile cu flote mari de autoturisme care circula preponderant in mediul urban ar putea fi incurajate sa-și schimbe parcul auto clasic cu unul electric. Masura ar putea fi subiectul unei scheme de ajutor de stat, a anunțat miercuri Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor. Conform acestuia, masura ar avea drept scop reducerea poluarii in marile orase si imbunatatirea calitatii aerului. „Ne propunem pentru anii care vor urma sa nu finantam doar autoturisme (electrice – n.r.) pentru persoane fizice, asa cum se intampla astazi, sau pentru persoane juridice cate una, doua, ci sa gasim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

