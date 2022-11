Flota rusă din Novorossiysk, amenințată Potrivit ultimelor informații date publicitații de Ministerul britanic al Apararii, in atacul 18 noiembrie asupra terminalului petrolier din portul Novorossiysk, langa care se afla o parte semnificativa a Flotei ruse de la Marea Neagra. La 18 noiembrie 2022, mai multe instituții de presa ruse și ucrainene au raportat ca un atac a avut loc la […] The post Flota rusa din Novorossiysk, amenințata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Soldații ruși care lupta in Ucraina sunt probabil frustrați de faptul ca sunt forțați sa foloseasca vehicule de lupta de infanterie vechi, despre care spun ca sunt cutii de aluminiu, afirma Ministerul britanic al Apararii in evaluarea de joi . La mijlocul lunii octombrie, in fața ofensivei ucrainene,…

- Rusia a convocat-o joi pe ambasadoarea britanica dupa acuzatiile Moscovei ca personal al marinei britanice a fost implicat intr-un atac cu drone ucrainene asupra flotei ruse de la Marea Neagra in Crimeea, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Ambasadoarea Deborah Bronnert a sosit la Ministerul de…

- Rusia anunta duminica faptul ca a recuperat fragmente de drona folosite in atacul Flotei ruse la Marea Neagra, la Sevastopol, in Crimeea, sambata, si acuza ca acestea au folosit coridorul securizat destinat transportului cerealelor, relateaza AFP. ”Dronele maritime se deplasau in zone de securitate…

- Flota rusa din Marea Neagra si-a relocat unele submarine din baza navala Sevastopol, situata in Peninsula Crimeea, in portul Novorossiisk, din sudul Rusiei, de teama unui atac din partea Ucrainei, potrivit Reuters. Potrivit Ministerului britanic al Apararii, citat de agenția de presa Reuters, aceasta…

- Un numar total de 165 de nave, avand la bord 3,7 milioane de tone de produse agricole, au plecat din porturile ucrainene de la Marea Neagra, de la semnarea acordului international intermediat de ONU si Turcia, a anuntat, duminica, Ministerul ucrainean al Infrastructurii, informeaza Reuters. Ministerul…

- Ministerul britanic al Apararii afirma ca Rusia ar putea avea nevoie de ani de zile pentru a reconstrui una dintre cele mai prestigioase unitați de tancuri ale sale, dupa retragerea din regiunea Harkov. „Elementele forțelor rusești retrase din regiunea Harkov in cursul saptamanii trecute faceau parte…

- Doi angajati ai ambasadei Rusiei au murit luni intr-o explozie in apropiere de misiunea diplomatica a tarii la Kabul, a anuntat Ministerul rus de Externe, precizand ca exista de asemenea „raniti in randul cetatenilor afgani”, potrivit Reuters si AFP. Anterior, agentia rusa oficiala de presa RIA a relatat…