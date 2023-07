Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Moscovei au fost treziți inspaimantați in miez de noapte cand doua drone ucrainene s-au prabușit in apropierea cladirii Ministerului rus al Apararii din centrul orașului, iar o alta drona a lovit o cladire de birouri intr-o zona din sudul capitalei, relateaza The Moscow Times și AFP.https://www.youtube.com/watch?v=fn4svIGuFCE"In…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat oficialul rus intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, o revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei. Acesta a subliniat ca in prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens.Versinin…

- Un ‘exercitiu militar’ a fost efectuat de catre fortele ruse in nord-vestul Marii Negre, a anuntat Moscova in aceasta dimineata, indicand ca au fost trase rachete antinava pentru lovirea unei tinte pe mare. Potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, nave din Flota rusa din Marea Neagra au lansat…

- Dupa un an de zile de pauza grație acordului cerealier intervenit intre Rusia și Ucraina sub patronajul Turciei și al ONU, Moscova a decretat ca orice nava care va circula in Marea Neagra va fi considerata nava de razboi. Anunțul a fost facut nu inainte ca forțele armate ruse sa lanseze o ploaie de…

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski au cerut luni prelungirea unui acord capital care permite exportul de cereale ucrainene pe piata mondiala, acord care expira in curand, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, cei doi lideri “au cerut ca acordul privind…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita sa exporte cereale aproape in exclusivitate prin porturile sale de la Dunare, deoarece Rusia blocheaza practic livrarile prin porturile de la Marea Neagra, a transmis, marti, Autoritatea Porturilor Maritime din Ucraina. In luna iulie a anului trecut, ONU si Turcia au…

- Cotatia graului la bursa de cereale de la Chicago (CBOT) a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii peste doi ani, pe fondul asteptarilor unei recolte globale ridicate si al extinderii acordului privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagra. Luni dimineata, cotatia graului la bursa de cereale…

- Cel puțin 21 de oameni au murit miercuri, iar alte cel puțin 48 de persoane au fost ranite in urma bombardamentelor cu rachete efectuate de ruși asupra regiunii Herson. Totodata, un incendiu de proporții a izbucnit in regiunea Krasnodar din Rusia, la un depozit de petrol. Presa rusa spune ca incendiul…