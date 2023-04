Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe drone ucrainene au atacat orașul Sevastopol din Crimeea iar o drona ucraineana cu 17 kg de explozibili a fost gasita la periferia Moscovei. Autointitulatul guvernator al Sevastopolului, Mihail Razvozhaev, a raportat in noaptea de 24 aprilie ca Flota rusa a Marii Negre respinge un atac cu drone…

- Un atac cu drone a fost lansat luni asupra orasului port Sevastopol din Crimeea, fiind respins de flota rusa, sustine guvernatorul prorus al orasului, Mikhail Razvozhaev, citat de CNN si Reuters. BREAKING: Ukrainian drone attack reported against Russia's black sea fleet in Sevastopol. Governor says…

- Flota rusa a Marii Negre a respins un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea in primele ore ale zilei de luni, a declarat guvernatorul prorus al orasului pe retelele sociale, relateaza Reuters."Conform ultimelor informatii: o drona de suprafata a fost distrusa ... a doua a explodat…

- In timpul atacului cu drone asupra golfului din Sevastopol (Crimeea), in noaptea de 22 martie, a avut loc o explozie puternica. Acest lucru este dovedit de un videoclip publicat pe canalul Crimean Wind Telegram. Dupa cum puteți vedea in videoclip, apararea aeriana a invadatorilor ruși a incercat sa…

- Marina rusa a respins miercuri dimineata un atac cu drone asupra portului Sevastopol, in peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal in 2014 de Moscova, si care este principala baza a Flotei ruse din Marea Neagra, a anuntat guvernatorul acestui oras, Mihail Razvojaiev, citat de

- Dronele de suprafața ale forțelor ucrainene au atacat Sevastopolul miercuri dimineața. Flota rusa a Marii Negre se lauda insa ca a respins atacul, transmite guvernatorul orașului Mihail Razvozhaev. Atacul vine in contextul in care sambata Vladimir Putin a efectuat o vizita-surpriza in Crimeea, pentru…

- Canale locale de Telegram au relatat in dimineața zilei de sambata, 18 martie, ca au fost auzite explozii in orașul Sevastopol din peninsula Crimeea, relateaza The Kyiv Independent . Astazi se implinesc nou ani de cand Rusia a anexat regiunea ucraineana de la malul Marii Negre, o mișcare nerecunoscuta…

- Armata rusa a doborat marți zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a unor aparate de zbor fara pilot pe teritoriul rus.