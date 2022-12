Stiri pe aceeasi tema

- Turcia propune prelungirea cu un an a acordului dintre Ucraina și Rusia privind exportul de cereale din porturile ucrainene. Actuala ințelegere expira la 19 noiembrie. Propunerea de prelungire a acordului a fost facuta prin vocea ministrul turc al apararii, care susține ca problemele umanitare ar trebui…

- Diplomația ucraineana a cerut, marți, excluderea Rusiei din G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, și anularea invitației facuta dictatorului de la Moscova de a participa la summit-ul de luna aceasta, de la Bali, in Indonezia.

- Mii de copii ucraineni au fost duși in Rusia, din februarie, de cand Moscova a invadat Ucraina. „Nu am vrut sa merg”, spune o fata de 14 ani, fugita din Mariupol și aflata acum la o familie adoptiva din Moscova. Unii dintre cei transferați nu erau orfani și incearca sa ia legatura cu parinții, o incercare…

- Polonia discuta cu Statele Unite despre stationarea de armament nuclear pe teritoriul sau, in cadrul actiunilor de contracarare a amenintarilor Rusiei, spune presedintele Andrzej Duda, in contextul declaratiilor liderilor de la Moscova privind Ucraina.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat sambata, la New York, ca regiunile din Ucraina in care au loc referendumuri vor fi sub protectia deplina a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, informeaza duminica Reuters.

- Vladimir Putin se va adresa vineri, 30 septembrie, Parlamentului reunit intr-o sesiune extraordinara și va anunța „aderarea” regiunilor ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie la Federația Rusa, relateaza agențiile de presa TASS și RIA Novosti, citand surse politice. „Avand in vedere rezultatele…

- In conferinta sa de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilitatea inchiderii frontierelor pentru a impiedica cetatenii sa se sustraga apelului dupa informatii despre o crestere a vanzarii de bilete doar dus in afara Rusiei.La intrebarea daca Rusia isi…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…