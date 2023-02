Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 16 vase care faceau parte din rețeaua „fantoma” cu care Iranul a incalcat sancțiunile americane au inceput sa transporte țiței din Rusia in ultimele doua luni, potrivit unei investigații Financial Times.

- In ciuda sancțiunilor UE și internaționale impotriva Rusiei, fluxurile de petrol transportat pe mare de Moscova au crescut saptamana trecuta la cel mai ridicat nivel din aprilie 2022. Aceste livrari au crescut la valoarea de 3,8 milioane de barili de țiței pe zi, sugerand ca țara lui Putin a depașit…

- Rusia isi dezvolta o flota-fantoma de zeci de petroliere pentru a pacali sanctiunile occidentale, scrie The Times. Tarile vestice au impus, de la 5 decembrie, un embargou asupra livrarilor rusesti de petrol pe cale maritima. In plus, tarile vestice au interzis companiilor lor sa mai asigure vapoarele…

- Aproximativ 19 tancuri petroliere asteptau sa traverseze apele turcesti luni, potrivit articolului care citeaza brokerii de nave, comerciantii de petrol si serviciile de urmarire prin satelit. Traficul de nave petroliere s-a blocat, luni, in largul Turciei, in prima zi a plafonului de pret impus de…

- Aproximativ 19 tancuri petroliere asteptau sa traverseze apele turcesti luni, potrivit articolului care citeaza brokerii de nave, comerciantii de petrol si serviciile de urmarire prin satelit.Un plafon de 60 de dolari pe baril impus de Grupul celor Sapte Natiuni, Australia si cele 27 de state ale Uniunii…

- Moscova, care se bazeaza foarte mult pe petroliere straine pentru a-și transporta țițeiul, a adaugat peste 100 de nave in acest an, susțin analiștii din domeniul transporturilor.Demersul Kremlinului de a construi o astfel de flota este o incercare de a depași noile restricții impuse de Occident asupra…

- Rusia a acumulat in secret o flota de peste 100 de petroliere vechi pentru a ajuta la eludarea restricțiilor occidentale privind vanzarile de petrol rusesc in urma invaziei sale in Ucraina, potrivit brokerilor și analiștilor de transport maritim, citați de Financial Times.

- Oficialii ruși continua mobilizarea mascata, chiar in timp ce se deruleaza ciclul de conscripție de toamna. Asta va solicita și mai mult aparatul rusesc de generare de forțe militare, deja supraincarcat, arata Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), citat de Hotnews . Canalele rusești de Telegram…