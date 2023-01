Flota din umbră a Rusiei inundă piața mondială cu petrol. România a luat masiv țiței de la Moscova în timpul războiului In ciuda sancțiunilor UE și internaționale impotriva Rusiei, fluxurile de petrol transportat pe mare de Moscova au crescut saptamana trecuta la cel mai ridicat nivel din aprilie 2022. Aceste livrari au crescut la valoarea de 3,8 milioane de barili de țiței pe zi, sugerand ca țara lui Putin a depașit deocamdata impactul masurilor restrictive luate in Europa. In analiza efectuata de Bloomberg, sunt prezentate date care arata ca Romania a cumparat masiv petrol pe mare din Rusia, in timpul razboiului din Ucraina. Cifrele indica fluxuri destul de mari, intre martie și noiembrie 2022, care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

