Florn Cîțu, despre candidatura sa pentru funcția de conducere a PNL: Nu o să fac compromisuri niciodată Premierul Florin Cițu a vorbit in aceasta seara despre viitorul PNL-ului, in condițiile in care sambata, liberalul și-a anunțat candidatura pentru a prelua șefia formațiunii. „Conducerea de pana acum a fost europeana. Romania a ieșit cu fruntea sus tocmai pentru ca a aplicat principii liberale. Dar cred ca trebuie sa forțam! PNL conduce aceasta coaliție de guvernare, dar cred ca poate mai mult: are resurse și oameni care nu mai vor sa faca compromisuri. Evident ca au fost și momente dificile. Eu nu voi face compromisuri niciodata! PNL sa poata implementa masurile, iar pentru acest lucru trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

