Stiri pe aceeasi tema

- "Mi-au trimis o oferta pentru Coman din America, mi-au trimis oferta oficiala atunci, m-au intrebat daca mai e valabil. Am spus ca nu accept oferta lor si am spus niste modificari in oferta lor. Era 50-50, am facut modificari, le-am dat loc 60, eu 40. Vreau 9 milioane de euro pe 60 la suta, asa oferta…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut ca a primit o oferta oficiala de la Orlando City pentru mijlocașul ofensiv Florinel Coman (21 de ani), așa cum a anunțat Gazeta Spoturilor. Finanțatorul roș-albaștrilor a dat detalii despre oferta facuta de americani și a recunoscut ca este tentat sa accepte…

- Deși spune ca se teme de faptul ca cele mai puternice campionate nu se vor relua la timp și nu va putea sa-și vanda jucatorii, Gigi Becali negociaza in secret un transfer uriaș. Patronul FCSB susține ca negociaza transferul unui jucator. Becali nu a dat niciun nume, dar este probabil vorba Florinel…

- Orlando City, clubul din Statele Unite a oferit 9 milioane de euro pentru 40 la suta din drepturile asupra atacantului de 21 de ani. Florinel Coman ar fi jucat in MLS și FCSB ar fi primit 60 la suta dintr-un transfer ulterior. Gigi a refuzat fiindca nu ii erau platiți toți banii pe loc. Se aduna transferurile…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, ca a primit o oferta din SUA pentru Florinel Coman, de noua milioane de euro pentru 50 la suta din drepturile federative ale atacantului, potrivit news.ro."Am primit ieri oferta oficiala pentru Coman de 7 milioane si jumatate. Cu comisionul impresarului,…

- Gigi Becali afirma ca a refuzat o oferta de 9 milioane de euro pentru Florinel Coman (21 de ani). FCSB ar fi pastrat și o clauza de 50% dintr-un eventual viitor transfer. „Ieri am primit oferta oficiala pentru Coman, 7 milioane jumatate, iar impresarul avea și el comision un milion jumatate de euro.…

- Florinel Coman a fost adus de Gigi Becali in 2017 si este unul dintre preferatii patronului, care i-a si pus porecla "Mbappe" si a declarat in repetate randuri ca va incasa pe el peste 50 de milioane de euro. Extrema de la FCSB a marcat 12 goluri in 28 de partide jucate in acest sezon, iar…

- FCSB a primit o oferta record pentru extrema Florinel Coman (21 de ani) de la Sheffield United. Locul 6 din Premier League ofera 16 milioane de euro pentru jucator. Deși oferta este cea mai mare primita de un jucator din Liga 1, Gigi Becali nu este impresionat de suma. Gigi Becali: „Vreau 20 de milioane…