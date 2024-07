Florinel Coman nu va mai juca la FCSB! Unde i s-a oferit un salariu de 2 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat ca Florinel Coman (26 de ani) e plecat in proporție de 98%. Inca nu e oficial transferul la Al Gharafa, din Qatar, pentru ca extrema stanga se concentreaza pe echipa naționala, alaturi de care participa la EURO 2024. Gigi Becali a oferit și detalii despre…

- Al Duhail a investit banii destinați transferului lui Florinel Coman la FCSB in achiziționarea lui Luis Alberto de la Lazio. Clubul din Qatar va da 10 milioane de euro in schimbul mijlocașului spaniol. Multa vreme, transferul lui Florin Coman la Al Duhail a fost dat ca sigur. Dar cand au venit la București,…

- FCSB e la un pas sa bifeze primul transfer dupa ce a devenit campioana și-l poate aduce gratis pe fundașul stanga David Kiki (30 de ani). Intr-un dialog cu GSP.ro, Gigi Becali a dat detalii despre stadiul negocierilor Fotbalistul din Benin e in ultimele zile de contract cu Farul și nu va mai continua…

- Raul Rusescu e de parere ca Florinel Coman va pleca de la FCSB inainte de startul preliminariilor Champions League # Fotbalistul in varsta de 26 de ani are o clauza de reziliere in valoare de 5 milioane de euro și e dorit in Qatar, de Al Duhail # Gigi Becali spera sa-l pastreze pe Coman și in tururile…

- Reprezentanții lui Al Duhail au venit la București pentru a negocia cu Gigi Becali, patronul de la FCSB, transferul lui Florinel Coman. Iar fostul internațional Bogdan Stelea a observat un detaliu ascuns. Qatarezii i-au propus lui Becali 3,5 milioane de euro, in timp ce clauza lui Coman e de 5 milioane.…

- Considerat ani la rand drept cel mai bogat roman, Ion Țiriac a pierdut primul loc din top, fiind depașit de Daniel Dineș. Daca fostul sportiv se poate mandri cu o avere de 2,1 miliarde de dolari, iata ca afaceristul care l-a intrecut are 2,7 miliarde de dolari și ocupa locul 1.238 la nivel mondial.…

- Dupa ce FCSB a ieșit campioana, Gigi Becali a dezvaluit ca joi va negocia cu reprezentații clubului Al-Duhail, din Qatar, pentru transferul extremei Florinel Coman (25 de ani). Florinel Coman ar putea pleca in aceasta vara de la FCSB. Al- Duhail e gata sa-I achite clauza de 5 milioane de euro. Gigi…

- Directorul ANRE, Veaceslav Untila, și-a depus declarația de avere și interese personale la Agenția Naționala de Integritate (ANI) pentru anul 2023. Potrivit datelor indicate, Untila a obținut in anul 2023, un venit de cca 1,4 milioane de lei din funcția de șef al instituției sau cate 115 mii de lei…