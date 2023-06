Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Zatreanu, 19 ani, mijlocaș stanga la Arsenal Tunari, povestește execuția prin care a marcat in jocul-școala cu naționala Romaniei, 4-1 pentru „tricolori” Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la ora 21:45. meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 Elveția - Romania se joaca…

Naționala Romaniei va fi insoțita de circa 70 de suporteri la meciul cu reprezentativa din Kosovo, programat la Priștina, vineri, 16 iunie, in preliminariile Euro 2024.

Helmut Duckadam (64 de ani), fostul mare portar al Stelei, s-a pronunțat pe marginea unui subiect „fierbinte" de la naționala: numele goalkeeper-ului care va apara poarta „tricolorilor" in meciurile cu Kosovo și Elveția.

Naționala din Kosovo da semne de slabiciune dupa minutul 60, dar și „tricolorii" au probleme de menținere a ritmului tot in partea a doua a meciurilor.

Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice a FRF, dezvaluie ca reintegrarea lui Ianis Hagi in echipa naționala decurge conform așteptarilor. Fotbalistul lui Rangers a evoluat in amicalul „tricolorilor" cu CS Tunari (4-1), iar primele impresii sunt pozitive.

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a prefațat, intr-un interviu acordat FRF TV, duelurile primei reprezentative din luna iunie, din preliminariile EURO 2024 . Selecționerul a explicat ca nu si-a propus un numar de puncte in cele doua partide, insa isi doreste ca…

- Federatia Romana de Fotbal a dat publicitatii duminica lista cu cei 26 de jucatori convocati de selectionerul Edward Iordanescu in vederea meciurilor cu Kosovo si Elvetia din preliminariile Campionatului European - EURO 2024, programate luna aceasta.Romania va juca in deplasare cu Kosovo, in data de…

Marius Briceag (31 de ani), fundaș stanga la Korona Kielce, in Polonia, admite ca a fost surprins de apelul de la FRF prin care a fost anunțat despre convocarea pe lotul preliminar pentru meciurile naționalei din iunie, cu Kosovo și Elveția.