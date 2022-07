Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor de la FCSB, Nicolae Dica, a declarat, dupa calificarea in turul trei preliminar al Conference League, ca are nevoie de intariri pentru meciurile care urmeaza. ”Intr-adevar, am imbatranit cinci ani in seara aceasta, dar important e ca ne-am calificat. Intotdeauna am emoții, dar sunt pozitive…

- FCSB și Saburtalo se vor infrunta pe Arena Naționala, in manșa secunda din turul doi preliminar din Europa Conference League. In tur formația din Georgia a caștigat cu 1-0. Meciul se va desfașura joi de la ora 20.00 și va fi transmis in direct in Romania de un singur post de televiziune. Gigi Becali…

- Mijlocasul Florin Tanase (27 de ani) a fost transferat la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, pentru 3 milioane de euro, a anuntat, miercuri, finantatorul FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri a precizat ca Florin Tanase va pleca astazi in China si nu va juca, joi, cu echipa Saburtalo, in Conference…

- Cu titlul „Romania: Becali amenința Sepsi și guvernul Ungariei” , cel mai important cotidian de sport din Ungaria, Nemzeti Sport, a acordat spații largi discursului lui Gigi Becali. Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), a declarat, marti, ca daca Sepsi va avea un parcurs foarte bun in…

- Antrenorul Anton Petrea a demisionat de la FCSB, a anuntat, luni, finantatorul Gigi Becali. „Toni e la echipa acum, a zis ca pleaca. Am vorbit de dimineața cu el, a zis ca e la echipa, a zis ‘nea Gigi, daca ehcipa nu joaca, inseamna ca am o problema eu, antrenorul. Nu ințeleg ce se intampla, mai bine…

- Ioan Ovidiu Sabau (54 de ani), fost fotbalist important in „Generația de Aur”, e deranjat de atitudinea pe care fotbaliștii de la FCSB au avut-o in confruntarea din Georgia cu Saburtalo, pierduta cu 0-1. Fostul mijlocaș nu s-a oprit aici și a ramas surprins și de modul in care roș-albaștrii s-au prezentat…

- Federația de Fotbal din Bosnia a fost amendata de UEFA cu 14.500 de euro, dupa acțiunile fanilor de la meciul cu Romania, pierdut de „tricolori” cu 0-1. De asemenea, Bosnia va avea un sector de 1500 de fani inchis la urmatorul meci de pe teren propriu, cu Finlanda, dupa ce fanii au scandat „țiganii,…

- Alexandra Stan are planuri mari cu banii pe care i-a caștigat din muzica și proiectele TV. Artista iși dorește sa dea lovitura pe piața crypto. Alexandra Stan, una dintre cele mai apreciate soliste din Romania, are de gand sa investeasca toate economiile sale in cryptomonede. „Mai degraba investiții.…