Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Compagno se gandeste la plecare dupa FCSB – Rapid 1-5. Atacantul italian a spus ca pana la acest meci nu se gandea la plecare. Clasat pe locul 2 in clasamentul golgheterilor, Andrea Compagno a marturisit ca a aflat din presa ca patronul FCSB, Gigi Becali, vrea sa il vanda. Andrea Compagno se…

- Florinel Coman are șanse mari sa plece de la FCSB inca din aceasta vara. Atacantul a jucat foarte bine in play-off și Gigi Becali a spus ca fara el echipa și-ar fi luat de mult „adio” luptei pentru titlu. Jucatorul este din nou in atenția formațiilor din strainatate, iar Giovanni Becali le-a spus jurnaliștilor…

- Dorit in trecut de Gigi Becali, George Puscas refuza sa vina in Liga 1. Atacantul care are o cota de piata de 3 milioane de euro abia asteapta sa joace cu Genoa in Serie A. Spera sa ii calce pe urme lui Adi Mutu atat pe prima scena a fotbalului italian, cat si la echipa […] The post George Puscas refuza…

- Basarab Panduru crede ca Hagi poate da lovitura cu un jucator renegat de Gigi Becali. Gigi Becali a anuntat ca Joonas Tamm, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov si Valentin Cretu nu vor mai ramane la echipa. Celor 5 li se adauga Deian Sorescu, pe care nu vrea sa il cumpere. Basarab Panduru crede…

- Ciprian Marica a transmis un mesaj clar despre Florinel Coman, inaintea finalei pentru titlu dintre Farul si FCSB. Actionarul constantenilor a declarat ca „Mbappe de Romania” nu este un jucator de temut, in ciuda faptului ca traverseaza o forma de vis in acest play-off. Farul si FCSB se lupta pentru…

- Florinel Coman „rupe” sala de forța! Atacantul de 25 de ani de la FCSB a decis ca e nevoie de mult mai multa pregatire pentru a ajunge in top Forma buna a lui Florinel Coman din ultima vreme are și o explicație pur fizica. Pe langa antrenamentele pe care le face cu Elias Charalambous și Thomas Neubert,…

- Mihai Stoica s-a aratat impresionat de forma aratata de Florinel Coman, in acest an. „Mbappe de Romania” a devenit unul dintre cei mai buni jucatori de la FCSB, iar managerul general al echipei stie unde s-a facut diferenta. Acesta sustine ca extrema stanga a vicecampionilor a inceput sa puna mai mult…

- Fostul antrenor al lui Florinel Coman, Gheorghe Hagi, a dezvaluit ca „Mbappe" de Romania a avut o oferta importanta doar ca cei de la FCSB au refuzat-o. Gica Hagi. managerul tehnic al Farului, liderul din Liga 1, considera ca Gigi Becali a luat o decizie greșita in privința viitorului atacantului de…