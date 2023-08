Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a analizat FCSB - CFR Cluj 1-0 și a declarat ca intrarea lui Andrea Compagno la pauza, in locul lui Andrei Cordea, a fost decisiva. Compagno a fost cel care a scos și transformat penalty-ul care a stabilit scorul final in Ghencea. In plus, Ilie l-a laudat…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 2-1. Florinel Coman a fost omul meciului și la final a oferit un discurs matur. Florinel Coman a marcat un gol superb in prima repriza, cu stangul, aproape de vinclu. Tot el a fost protagonistul și in cel mai amuzant moment, un selfie incercat cu telefonul fanilor rivali. …

- Forma foarte buna pe care a avut-o Florinel Coman (25 de ani) in play-off nu a fost intamplatoare sau trecatoare, el arata și in Olanda ca e ambițios, implicat, spectaculos. Gazeta Sporturilor e prezenta in cantonamentul celor de la FCSB din Olanda, Apeldoorn. Dan Udrea (redactor-șef adjunct), Remus…

- Vestea ca Hagi Jr. a cerut-o pe iubita sa, Elena Tanase in casatorie in ”orașul iubirii”, la Paris, i-a luat prin suprindere pe mulți, chiar și pe tatal sau. Jucatorul naționalei de fotbal și-a surprins logodnica oferindu-i o bijuterie cu un preț colosal, un inel cu diamante pe care Ianis ar fi dat…

- Tenismanul roman Petru-Alexandru Luncanu (34 ani) a fost suspendat pe o perioada de cinci ani pentru multiple incalcari ale Programului Anticoruptie din Tenis (TACP), a confirmat, vineri, Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

- Helmut Duckadam nu crede ca Vlad Chiricheș, principala ținta a lui Gigi Becali in aceasta perioada de transferuri, poate ajuta prea mult FCSB. Fostul caștigator al Cupei Campionilor Europeni a amintit de accidentarile internaționalului roman și l-a ironizat pe Mihai Stoica, cel care spunea ca „nu-i…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, ii „ințeapa” pe contestatarii lui Darius Olaru, pe care MM il considera „cel mai bun fotbalist roman la ora actuala, chiar peste Florinel Coman”. Chiar daca cifrele lui Olaru din acest sezon nu indica neaparat un progres fața de prestațiile din precedentele…

- FCSB a trecut de Sepsi cu 3-1 și ramane in carți pentru titlul de campioana a Romaniei. Golul inscris de Andrei Cordea din pasa lui Florinel Coman a pecetluit soarta partidei de pe Arena Naționala. Daca in ianuarie Augsburg oferea 3 milioane de euro pentru Andrei Cordea, ultimele evoluții ale mijlocașului…