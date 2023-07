Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Antrenorul FCSB sustine ca Florinel Coman este cel mai bun jucator din Liga 1, avand doua reusite in primele doua meciuri. „Coman este si in acest an probabil cel mai bun jucator din Romania. A marcat un gol european. Suntem fericiti ca avem un jucator…

- Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede ca Derby de Romania trebuia sa se joace pe un stadion mai mare. De maine, spune el, ne concentram pe meciul din Conference League, scrie Rador.„Important este ca am castigat in derby si asta ne da elan pentru meciul urmator, din Europa. Am jucat acest…

- FCSB s-a ales cu probleme importante in urma meciului disputat la Targu Jiu, cu FCU Craiova, scor 3-1. Cei mai buni jucatori din prima repriza, Darius Olaru și Florinel Coman, au fost nevoiți sa renunțe sa mai joace și in partea a doua dupa ce au acuzat accidentari. FCSB - Dinamo se joaca sambata,…

- Florinel Coman a dezvaluit de ce a fost schimbat la pauza in meciul FC U Craiova 1948 – FCSB, scor 1-3, din prima etapa a Ligii 1. Desemnat cel mai bun jucator al partidei, atacantul de 25 de ani a venit cu explicatii la finalul disputei. Coman anunta ca a suferit o accidentare in momentul […] The post…

- CSKA Sofia este adversara celor de la Sepsi in turul 2 preliminar din Conference League. Meciul tur va avea loc pe 27 iulie, returul pe 3 august Sepsi a caștigat Supercupa Romaniei in fața Farului, iar pana la debutul in actualul sezon de Conference League mai are meciul de campionat cu FCU Craiova.…

- Kosovo – Romania LIVE VIDEO Helmut Duckadam il cere pe Marian Aioani titular. Meciul e pe 16 iunie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Aioani a aparat poarta campioanei Farul. Kosovo – Romania e vineri, 16 iunie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cei 3 portari convocati de […]…

- Adrian Mititelu a lansat acuzatii socante dupa CFR Cluj – FC U Craiova 1-0 si a atacat in termeni dur arbitrajul lui Istvan Kovacs. Patronul celor de la FC U Craiova a spus ca s-a dorit ca CFR Cluj sa se califice in preliminariile Conference League. Adrian Mititelu a folosit cuvinte dure si a spus […]…

- LPF și firma eAd, care deține drepturile TV pentru Liga 1, au avansat primele date pentru cele doua meciuri care vor stabili ultima echipa din Romania care va merge in preliminariile Conference League. Dupa rezultatele din aceasta etapa, FCU Craiova și FC Voluntari sunt cele doua formații care vor juca…