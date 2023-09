Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu a avut o reactie fara precedent dupa penalty-ul acordat de Sebastian Coltescu in derby-ul Farul – FCSB, scor 0-1, din etapa a 9-a a Ligii 1. Presedintele constantenilor a rabufnit la adresa arbitrajului. Un penalty controversat a decis derby-ul dintre campioana si vicecampioana Romaniei.…

- Florinel Coman, „șeptarul” celor de la FCSB, considera ca „astrele s-au aliniat” pentru echipa sa și ca roș-albaștrii nu mai pot pierde titlul, dupa o „seceta” agonizanta de opt ani. E opinia la care „Mbappe” a ajuns dupa o noua victorie in Superliga, 1-0 cu Farul. „A fost un meci greu, contra echipei…

- Darius Olaru a anuntat ca ii va face pe plac patronului, care a cerut antrenamente mai dure la FCSB. Capitanul ros-albastrilor a marcat in FCSB – Poli Iasi, scor 2-1, in etapa a 6-a a Ligii 1. Olaru a inscris in minutul 68, din pasa lui Florinel Coman, si rasufla usurat. A cincea victorie la […] The…

- Elias Charalambous, mulțumit dupa FCSB – Poli Iași 2-1. Tehnicianul vicecampioanei a reacționat dupa victoria echipei sale de pe Arena Naționala. Partida a contat pentru etapa a 6-a a Ligii 1. Dupa acest succes, FCSB iși continua forma excelenta din Liga 1. Vicecampioana Romaniei se afla, in momentul…

- Andrei Cordea rasufla usurat dupa meciul Otelul – FCSB, scor 0-2, din etapa a 3-a a Ligii 1. Atacantul in varsta de 24 de ani a reusit un assist pentru Tavi Popescu. Octavian Popescu a deschis scorul in minutul 40, cu o executie superba de la distanta. Intrat dupa pauza, Florinel Coman a avut sansa…

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…

- Florinel Coman a dezvaluit de ce a fost schimbat la pauza in meciul FC U Craiova 1948 – FCSB, scor 1-3, din prima etapa a Ligii 1. Desemnat cel mai bun jucator al partidei, atacantul de 25 de ani a venit cu explicatii la finalul disputei. Coman anunta ca a suferit o accidentare in momentul […] The post…

- Andrea Compagno a avut un discurs sincer dupa primul sezon la FCSB. Atacantul italian ar fi dat titlul de golgheter la echipa pentru cel de campion. Andrea Compagno a fost cel mai bun marcator de la FCSB din sezonul trecut. A terminat campionatul cu 20 de goluri marcate, dintre care 15 in tricoul celor…