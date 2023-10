Florinel Coman (25 de ani), extrema celor de la FCSB, a marcat primul gol in tricoul naționalei duminica seara, in victoria obținuta de „tricolori” in fața Andorrei, scor 4-0, in preliminariile EURO 2024. La final, fotbalisul vicecampioanei a analizat partida de pe Arena Naționala. Coman a stabilit scorul final in minutul 50, cand l-a invins pe Iker Alvarez cu un șut puternic, cu stangul, din interiorul careului. ...