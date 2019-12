Stiri pe aceeasi tema

- ​Florinel Coman a câștigat competiția organizata de Federația Româna de Fotbal pentru ”Golul Anului 2019”. Fanii au votat cel mai frumos gol marcat de naționalele României în anul 2019, potrivit Mediafax.Dupa ce FRF a propus 16 reușite ale reprezentativelor, grupate…

- Competitia inceputa pe 1 decembrie in care fanii au votat cel mai frumos gol marcat de nationalele Romaniei in 2019 s-a incheiat, informeaza frf.ro. Au fost propuse 16 reusite ale reprezentativelor, grupate intr-un sistem eliminatoriu. In finala au ajuns pe baza votului suporterilor golurile lui Florinel…

- Municipiul Suceava va gazdui in aceasta luna cea de-a XIII-a ediție a Cupei Moș Craciun la fotbal pentru copii, competiția fiind organizata de clubul Juniorul Suceava, in parteneriat cu Federația Romana de Fotbal și Asociația Județeana de Fotbal. Competiția din acest an va avea in program intreceri…

- Imnul Ținutului Secuiesc a fost intonat joi, cu ocazia deschiderii Campionatului Național de Inot care se desfașoara la Miercurea Ciuc, in perioada 7-10 noiembrie. Competiția este organizata de Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern, scrie Adevarul. Momentul intonarii imnului secuiesc a fost…

- Florinel Coman (21 de ani) ar putea fi urmatorul transfer important pe care il va face FCSB. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, este convins ca mijlocașul crescut de Gica Hagi la Viitorul Constanța va pleca din Romania pentru cel puțin 10 milioane de euro, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Peste 1000 de copii din Buzau vor fi prezenți, marți seara, pe Arena Naționala pentru a susține echipa Romaniei in confruntarea cu Norvegia. Meciul cu Norvegia se va desfașura fara spectatori, dupa ce UEFA a sancționat Romania dupa incidentele din meciul cu Spania. Atunci, momentul de reculegere de…

- Federatia Romana de Fotbal se asteapta ca la partida Romania - Norvegia, din cadrul preliminariilor EURO 2020, care se va disputa la 15 octombrie cu portile inchise, in urma sanctiunii primite din partea UEFA, sa asiste aproximativ 8.