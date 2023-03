Florina Onețiu: Îmi doresc ca noi, femeile, să ne susținem mai mult In pregatirea acestui material discutam cu redactorul-șef al wall-street.ro, Roxana Grosu, despre ideea pe care voiam sa ies in acest articol rezultat din interviul cu Florina Onețiu și am aruncat un ochi peste CV-ul celei care face un du-te-vino intre Romania și Dubai, unde vrea sa construiasca un metaverse de 1 miliard de dolari pana in 2027. In redacție sunt cunoscut ca unul dintre colegii care vorbesc cel mai mult, iar Roxana s-a amuzat pe seama mea spunand ca Florina are „CV-ul cam cat vorbești tu intr-o zi”. Nici nu aș fi putut incepe cu o altfel de descriere activitatea… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atingerea egalitații de gen și combaterea schimbarilor climatice sunt doua dintre cele 17 obiective globale de dezvoltare durabila adoptate de Organizația Națiunilor Unite pentru perioada 2016-2030. La prima vedere diferite, cele doua sunt strans legate, intrucat schimbarile climatice adancesc inegalitatea…

- RESITA – „Cu un pic de ajutor de la sistem, cred ca daca ne pornim, nu ne mai oprim!”, crede antreprenorul și omul de televiziune originar din Resita. Asta deoarece orasul are un mare potential, dat de zona geografica in care se afla si de forta de munca de care dispune! Afirma cu siguranta ca partea…

- Frații Andrew și Tristan Tate, arestați preventiv din 30 decembrie 2022 pentru trafic de persoane și viol, vor afla astazi daca li se va prelungi sau nu aceasta masura.Potivit deciziei Tribunalului București din 20 ianuarie, frații Tate vor ramane in Arestul Central al Poliției Capitalei pana pe 27…

- Ana Dumbrava din Radauți a fost desemnata cea mai buna jucatoare de Counter Strike:Global Offensive din lume. Face parte, de asemenea, din cea mai buna echipa feminina in acest joc.Ana are 23 de ani și este jucatoare profesionista de CS:GO din 2015, perioada in care a reușit sa caștige din premii puțin…

- Arta bluzei cu broderie pe umar (altita), un element de identitate culturala in Romania si Republica Moldova, inscrisa la UNESCO Arta bluzei traditionale cu broderie pe umar (altita), un element de identitate culturala in Romania si Republica Moldova, a fost inscrisa la sfarsitul anului 2022 pe Lista…

- In comunicatul transmis luni de ADEM, se face referire la proiectul de ordin publicat de Ministerul Sanatatii pentru aprobarea Listei medicamentelor antibiotice si antitermice cu administrare orala a caror distributie in afara teritoriului Romaniei se propune a fi suspendata pentru sase luni, in contextul…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va publica in aceasta luna lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in T42022, conform legislatiei in vigoare, anunța Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…