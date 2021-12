Florin Zamfirescu la Realitatea Plus: M-am păcălit când l-am votat pe Klaus Iohannis Zamfirescu a recunoscut ca in acel moment și-a facut o serie de calcule pragmatice, gandindu-se ce ar fi mai bine pentru țara."Pe mine m-a pacali Iohannis. Intre el și Ponta, eu am zis așa: este neamț, Uniunea Europeana e condusa de Germania, va ințelege și madam Merkel ca noi avem stima pentru nemți, așa am crezut. O sa vada lumea ca noi nu suntem șovini. m-am mai gandit. (...) Și omul asta, in care ne-am pus toate speranțele, toata increderea, mai ales ca avem și un alt exemplu al unui neamț care ne-a condus, al lui Carol I, a ajuns acum un președinte care tradeaza și batjocorește țara pe care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele este criticat in țara pentru susținerea unei coaliții de guvernare PSD-PNL care reprezinta un teren fertil pentru corupție și care genereaza neincrederea electoratului in autoritatea politica, scrie Politico , o influenta publicație europeana. Președintele roman Klaus Iohannis și-a construit…

- Nicolae Ciuca a declarat, pentru Europa Libera , ca nu poate garanta ca integrarea in Schengen se va realiza in 2022, dar ca iși poate propune o astfel de ținta de traseu.„Voi face tot ce este necesar astfel incat Romania sa iși indeplineasca acest deziderat pentru a intra in Schengen și vom intreprinde…

- Michael Schmidt este liderul celei mai mari retele de dealeri auto din Europa Centrala și de Est pentru o marca de lux. Michael Schmidt este un personaj controversat. Nascut in Romania, acesta a emigrat in Germania impreuna cu familia sa la inceputul anilor \"80. In urma cu o saptamana, omul de afaceri,…

- Klaus Iohannis a primit, sambata, 2 octombrie, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei. Președintele a fost insoțit la evenimentul din Aachen, Germania, de Prima Doamna. Carmen Iohannis a fost admirata de toata lumea. Șeful statului și Prima Doamna au aparut in ultimul timp foarte rar impreuna.…

- Șeful statului a primit, sambata, in Germania, Premiul international "Carol cel Mare" al orasului Aachen - Pentru unitatea Europei. "Provocarile de astazi ne confirma ca avem nevoie de o Uniune mai puternica si mai rezilienta. As dori, de aceea, sa insist asupra valorii actiunii comune europene, a unitatii,…

- Relatia cu SUA reprezinta dimensiunea pe care Europa trebuie sa continue sa investeasca cel mai mult in ceea ce priveste parteneriatele, a declarat presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei. „In cadrul parteneriatelor, relatia Uniunea…

- Relatia cu SUA reprezinta dimensiunea pe care Europa trebuie sa continue sa investeasca cel mai mult in ceea ce priveste parteneriatele, a declarat presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei. „In cadrul parteneriatelor, relatia Uniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, sambata, in Germania, Premiul international "Carol cel Mare" al orasului Aachen - Pentru unitatea Europei. In fața unor lideri europeni, printre care chiar președintele Consiliului European, Charles Michel, Iohannis a criticat Uniunea Europeana, primind apaluze…