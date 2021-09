Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in platoul Xtra Night Show, Marcel Pavel a marturisit ca inca plage moartea mamei. La șase saptamani de la tristul eveniment, cantarețul face eforturi sa-și continue viața , cu activitaile de zi cu zi, deși pierderea celei care i-a dat viața inca il afecteaza profund.

- Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc pe fondul unui conflict in familie, in dupa amiaza zilei de duminica, 19 septembrie.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța au reținut un barbat in varsta de 41 de ani, acuzat de omor calificat.Suspectul este acuzat ca și-a ucis cumnata, sora…

- Teatrul Apollo111 anunța DISCO ’89, o serie de spectacole care prezinta mai multe viziuni asupra vieții și morții uneia dintre cele mai populare artiste din Romania comunista: Mihaela Runceanu. Catinca...

- Zeci de actori și oameni simpli au venit luni, 6 septembrie, la Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului actor și om de cultura Ion Caramitru, fost director al instituției incepand din 2006. Ion Caramitru a murit duminica, 5 septembrie, iar inmormantarea…

- Printre cele patru persoane care au beneficiat de transplant de organe, salvându-le astfel viața, se afla și un alt copil, care a primit o a doua șansa de a trai în urma prelevarii de cord realizate celui decedat. „Prin…

- Pensionara: Ce sa fac, mama, m-am imprumutat?Reporter: Cați bani ați luat? Pensionara: 30.Reporter: Ce pensie aveți?Pensionara: 10 milioane.Reporter: Și cum va descurcați, doamna, cu 10 milioane?Pensionara: Ii dramuiesc și mai iau de aici, ii pun și eu acolo, de zile negre...Pe aceasta doamna am gasit-o…

- Zanni a caștigat „Survivor Romania” 2021. Dupa mai bine de șase luni de competiție in Republica Dominicana, trofeul și premiul in valoare de 50.000 de euro au ajuns in mainile invingatorului. Acesta a facut primele declarații. „Zanni e caștigatorul! Ți s-a indeplinit visul”, a anunțat Daniel Pavel.…

- Firma de paza a inconjurat scena in care urma sa fie ales președintele PNL Sector 4. Surse liberale susțin ca, unul dintre bodyguarzi l-ar fi imbrancit pe Ludovic Orban in momentul in care acesta a vrut sa urce pe scena."Ce s-a intamplat nu este corect. De cand sunt eu in PNL nu am vazut bodyguarzi…