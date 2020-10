Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Zamfirescu este nemultumit de masurile luate de autoritati pentru limitarea raspandirii cazurilor de coronavirus si declara ca actualii conducatori sunt niste copii infantili, niste tiriplici."Cu toate masurile luate de acesti ageamii, pentru ca am impresia ca suntem condusi…

- Aproape 40.000 de oameni au protestat in Berlin fata de restrictiile impuse. Oamenii spun ca le este afectata libertatea deoarece sunt obligati sa poarte masti. Germania a avut, in ultimele 24 de ore, 146 de cazuri noi de Covid-19 si niciun deces.

- CHIȘINAU, 30 aug - Sputnik. India inregistreaza, in prezent, cea mai rapida creștere a numarului de cazuri de coronavirus din lume, raportand peste 75.000 de infecții noi pe zi. Orașele aglomerate, stresul blocajului și lipsa de urmarire a contacților au raspandit Covid-19 in fiecare colț al țarii…

- Mii de persoane au primit rezultate gresite dupa ce au fost testate pentru COVID-19 in Suedia, au anuntat marti autoritatile medicale in cadrul unei conferinte de presa, relateaza dpa.Toate cele 3.700 de persoane testate au primit un rezultat pozitiv desi nu erau infectate cu noul coronavirus,…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, susține ca nu poate preconiza cand o sa scada numarul de cazuri de Covid-19 din Romania. El considera ca abordarea și mesajele autoritaților trebuie schimbate, marele avantaj al nostru fiind ca focarele sunt doar in cateva județe…