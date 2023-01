Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul de miniștri a aprobat, astazi, numirea lui Igor Pșenicinii in funcția de Secretar general adjunct al Guvernului. Igor Pșenicinii este magistru in drept economic, cu o experiența de peste 15 ani in funcția publica. Parcursul sau profesional cuprinde activitatea in cadrul autoritaților administrației…

- Comisarul sef, Dan Stoicanescu, va conduce in continuare Inspectoratul Judetean de Politie Arad. Anuntul a fost facut de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, care a afisat rezultatele concursului organizat pentru functia de inspector sef al IPJ Arad. Stoicanescu a ajuns la Arad in vara acestui…

- Comisarul șef Dan Stoicanescu, imputernicit inspector șef al IPJ Arad pentru o perioada de trei luni… plus inca trei, este in concediu și se pregatește pentru concursul care ar putea sa il „betoneze” pe funcția

- Andrei Muntean a fost eliberat din funcția de director adjunct al Agentiei Naționale pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologii a Informației, din data de 25 noiembrie. Anunțul a fost facut de secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, transmite jurnal.md. In aceasta funcție…

- Bogdan Ghelbere, protejatul presedintelui CJ Timis si al PNL Timis, Alin Nica, a fost demis din functia de secretar general al Guvernului. Decizia a fost semnata de premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, fiind inca o dovada privind lipsa de influenta a lui Nica la varful partidului. Printr-o decizie…

- Comisarul șef Florin Turnagiu, imputernicit adjunct al IPJ Arad, a fost implicat, vineri dupa masa, intr-un eveniment rutier. Ofițerul a lovit cu mașina - o Dacia Duster inmatriculata in Arad - o femeie in varsta de 60 de ani, care se deplasa pe moped. Incidentul rutier a avut loc in parcarea magazinului…

Chestorul Eduard Mirițescu a caștigat, miercuri, concursul pentru funcția de adjunct al Inspectoratului general al Poliției Romane.