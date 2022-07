Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, spune ca Florin Tanase (28) este „ca și plecat”. GSP.ro a anunțat in exclusivitate ca internaționalul roman este curtat de echipa chineza Shanghai Port. Gigi Becali confirma informația dezvaluita in exclusivitate de Gazeta Sporturilor. Florin Tanase, capitanul…

- Dupa 10 etape, echipa lui Nicolae Stanciu e lider in China. Are 28 de puncte, dupa 9 victorii și un egal. Wuhan Three Towns, echipa lui Nicolae Stanciu, s-a impus pe terenul lui Shanghai Port, 1-0, in etapa a 10-a din campionatul Chinei. Titular pentru oaspeți, mijlocașul roman de 29 de ani a fost decisiv…

- Nicolae Stanciu (28 de ani) a marcat pentru Wuhan Theree Towns in victoria cu Guangzouh FC, scor 2-1, intr-un meci din campionatul Chinei. Internaționalul roman a egalat in minutul 23 dintr-o lovitura libera. Stanciu a trimis de la mare distanța, la colțul lung, iar portarul advers nu a reușit sa intervina,…

- FOTO: Nicolae Stanciu, tata pentru a doua oara! Aflat in China, “tricolorul” s-a bucurat de o noua fetița, Zoe Carolina Albaiulianul Nicolae Stanciu (29 de ani) este in culmea fericirii, dupa ce a devenit iarași tata! Internaționalul roman, aflat in China, s-a bucurat de la peste 7000 kilometri departare…

- Nicolae Stanciu (29 de ani) a contribuit decisiv la victoria celor de la Wuhan Three Towns cu Shanghai Port, scor 2-1. Mijlocașul roman a centrat la golul de 2-0. Nicolae Stanciu iși continua parcursul excelent din China. Mijlocașul roman a ajuns la doua goluri și 3 pase decisive in 5 meciuri disputate…

- Razvan Marin (26 de ani) are șanse importante de a ramane in Serie A și din sezonul viitor. Chiar daca a retrogradat cu Cagliari, mijlocașul roman a avut evoluții solide in sezonul abia incheiat, motiv pentru care a ramas in atenția echipelor din Serie A. Razvan Marin, dorit de Salernitana și Verona…

- Sateliții miliardarului Elon Musk reprezinta o ținta pentru China. Beijingul considera Starlink o amenințare pentru siguranța naționala și deja a inceput sa caute metode sa distruga sateliții. Space X, compania miliardarului, a semnat contracte cu Departamentul Apararii din Statele Unite. „Daca sateliții…