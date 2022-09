Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia lui Like Creața! Fosta concurenta de la Chefi la Cuțite radiaza de fericire, iar frumoasa bruneta se simte mai fericita ca niciodata. Like Creața a avut parte de un eveniment unic, asta pentu ca și-a botezat fiica cea mica. Iata cele mai emoționante imagini de la marele eveniment!

- S-au implinit 7 ani de cand regretatul Vadim Tudor a trecut in neființa. Așadar, familia s-a reunit pentru a-i face acestuia parastasul. Soția, fiicele, dar și alți membrii ai familiei s-au strans pentru a ține un moment de reculegere.

- Iaroslav Vornicescu, 14 ani, este singurul elev ucrainean din Iași care va incepe efectiv azi clasa a IX-a alaturi de colegii romani. Adica este inmatriculat. Și cei doi frați mai mici s-au inscris la școala in limba romana, dar inca așteapta sa le vina documentele școlare și pana atunci vor participa…

- Astazi este o zi mare pentru Celia, asta deoarece cantareața și soțul ei și-au botezat cel de-al doilea copil, pe fetița lor. Evenimentul a avut loc in țara, caci una dintre variante era și Australia, dar dupa ce s-au gandit mai bine au stabilit ca cea mica sa fie creștinata aici.

- Ieri a fost o zi mare pentru Elly și Cristina Șonea, foștii concurenți de la Mireasa pentru fiul meu. Cei doi și-au botezat fetița, iar evenimentul a ieșit așa cum și-au dorit. Primele imagini de la botezul micuței.

- Zi mare pentru Adriana Bahmuțeanu! Astazi, bruneta s-a logodit cu noul ei partener de viața, barbatul care o face fericita in fiecare zi, George. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta imagini in exclusivitate de la marele eveniment. Luna aceasta, bruneta a fost surprinsa…

- Nunta mare in familia Malinei Avasilioaie! Paula Avasiloaie și soțul ei au spus marele "DA!", asta dupa ce au decis sa-și uneasca destinele in fața lui Dumnezeu. Mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au participat la eveniment, printre care și Nicole Cherry, iar sora sa, Malina Avasilioaie, a fost…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! In aceste momente, in Turcia, Armin Nicoara și Claudia Puican iși unesc destinele pentru tot restul vieții, dupa ani și ani de relație. Iata cele mai frumoase momente de la marele eveniment care are loc in jurul a numeroase nume mari din showbiz-ul romanesc!