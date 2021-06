Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in lumea fotbalului! Florin Tanase și iubita lui, Medeea Turcescu, s-au logodit astazi pe o plaja din Zanzibar. ”Perla lui Gigi Becali” i-a adresat marea intrebarea partenerei sale de viața, iar raspunsul a fost cel așteptat.

- Randi a fost invitat la provocarea lui Catalin Maruța, cu sosurile picante, din cadrul emisiunii sale. Așa ca, artistul a raspuns mai multor intrebari incomode. Catalin Maruța l-a intrebat pe Randi: „Care crezi ca sunt cele mai mari defecte ale lui Alex Velea?”. Artistul a raspuns fara rețineri: „…

- Portarul echipei FC Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, rezerva lui Manuel Neuer in echipa nationala a Germaniei, nu va participa la EURO 2020 in aceasta vara din cauza unei operatii la genunchi, scrie AFP. ''Am decis impreuna cu echipa medicala de la clubul meu sa mai fac o operatie la genunchi. Sunt…

- Claudia Patrașcanu pare sa nu mai sufere deloc din cauza separarii de tatal copiilor sai, Gabi Badalau, ba chiar ii merge foarte bine și putem spune ca se descurca de minune și pe parte amoroasa, mai ales dupa ultimul filmuleț postat de aceasta pe Instagram, in care se vede cu ce cadou surprinzator…

- Este celebra perioada de primavara in care in Japonia infloresc cireșii, dar anul acesta, dupa o luna martie excepțional de calda, cireșii din Kyoto au atins momentul maxim de inflorire pe 26 martie, cel mai repede din ultimii 1200 de ani. Fiind un moment atat de important pentru japonezi, exista date…

- Cantaretul Paul McCartney va lansa in luna iunie o carte cu retete vegetariene create de Linda, prima sotie a artistului britanic, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. "In urma cu multi ani, inainte ca oricine altcineva sa aiba ideea de a aborda tematici precum sanatatea si bunastarea animalelor,…

- In primul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, Romania a invins Macedonia de Nord cu 3 2.In meciul din preliminariile Campionatului Mondial din 2022 Romania Macedonia de Nord 3 2, pe gazon s au confruntat si fosti colegi la Academia Hagi si FC Viitorul, acum deveniti adversari la…