Florin Tanase, jucatorul naționalei, i-a dat inelul iubitei sale pe o plaja din Zanzibar, Tanzania. In vreme ce marii jucatori ai lumii traiesc in teren emoțiile Campionatului European de Fotbal 2020, ramași ”acasa”, fotbaliștii naționalei noastre de fotbal iși gasesc preocupari felurite. Florin Tanase, capitalul FCSB a cerut-o de soție pe Medeea Turcescu, nimeni alta decat nepoata jurnalistului Robert Turcescu. Medeea este o cunoscuta creatoare de moda. Cei doi sunt impreuna de șapte ani și și-au planificat de mult acesta vacanța, in care au plecat cu un alt jucator al lui Gigi Becali, Adi Popa…