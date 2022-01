Florin Tănase: 'De ce ne era frică nu am scăpat' Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tanase, a declarat duminica seara, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 3-3, ca formatia sa a primit goluri din faze fixe, exact cum se temea ca va fi. “Si din teren a fost un meci frumos, cu multe goluri. Din pacate am luat doua goluri din faze fixe. Exact de ce ne era frica nu am scapat. Este bine ca pana la urma am reusit sa egalam pe final si sa scoatem un punct. Primul gol al lor, cu spatele, a fost norocos. Daca nu luam acel gol din acea faza fixa probabil altfel decurgea jocul. Este bine ca am marcat trei goluri, ne da incredere pentru meciurile ce urmeaza”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

