- Gigi Becali (63 de ani) le-a promis fotbaliștilor de la FCSB prime speciale pentru meciul cu CFR Cluj din ultima runda a play-off-ului Ligii 1. FCSB - CFR Cluj, din ultima runda a play-off-ului Ligii 1, se joaca duminica, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Ilie Poenaru (45 de ani), antrenor care a negociat in trecut cu Gigi Becali, in prezent liber de contract, considera ca FCSB este „90% campioana”. Cu doua etape inainte de finalul Ligii 1, roș-albaștrii au doua puncte sub liderul CFR Cluj. Ilie Poenaru, unul dintre cei mai apreciați antrenori din fotbalul…

- FC Argeș a intalnit-o pe FCSB in etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I, luni seara, pe Arena Naționala. FCSB s-a impus fara probleme, cu 4-0 și a ajuns la doua puncte fața de CFR Cluj. Florin Tanase a dat gol din 11 metri, in min. 6. Darius Olaru a inscris in min. 34 și 83. Iulian […]

- Vasile Dincu, ministrul Apararii Naționale, a fost intrebat despre posibilitatea ca duelul din ultima etapa a play-off-ului Ligii 1, FCSB - CFR Cluj - posibil joc cu titlul pe masa -, sa fie gazduit pe arena din Ghencea. Dincu nu a oferit un raspuns concret și a fost autorul unei fraze lipsite de logica.…

- Formatia FCSB a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Farul Constanta, in ultimul meci al etapei a VI-a din play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor. FCSB s-a apropiat la 2 puncte de liderul CFR Cluj, dupa un meci in care Florin Tanase a marcat de trei ori. Fii la curent cu cele…

- FCSB a caștigat acasa cu FC Voluntari, scor 4-0, intr-un meci din etapa #4 din play-off-ul Ligii 1. Florin Tanase, capitanul bucureștenilor, a reușit o „dubla” cu echipa ilfoveana și a ajuns la 15 goluri marcate in acest sezon de Liga 1. Mijlocașul ofensiv a recunoscut ca cele 3 puncte erau vitale și…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei cu numarul 3 din play-off-ul și play-out-ul Ligii I. Runda care se va disputa pe durata a patru zile va fi deschisa de partida FC U Craiova 1948 – CS Mioveni și va fi inchisa de disputa CFR Cluj – FC Argeș. Astfel, vineri, 1 aprilie, ora […]

- Formatia CFR Cluj a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (0-0), echipa FC Voluntari, intr-un meci din prima etapa a play-off-ului Ligii 1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…