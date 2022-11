Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Al Jazira, Florin Tanase, a inscris un gol in meciul castigat, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Al Nasr, in etapa a noua a campionatului Emiratelor Arabe Unite, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Florin Tanase a marcat pentru Al Jazira, in victoria cu Al Nasr, scor 2-0, in campionatul din Emiratele Arabiei Saudite. Tanase a descis scorul in minutul 37. Internaționalul roman a marcat fara emoții, din postura de unu la unu cu portarul, dupa ce fost lansat perfect cu o pasa lunga. ️ Mabkhout's…

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…

- Jucatorul dat afara de Gigi Becali de la FCSB, dupa un conflict cu Florin Tanase, și-a anunțat retragerea la numai 29 de ani. Este vorba despre Sulley Muniru, mijlocașul ghanez care a evoluat pentru formația roș-albastra in perioada 2015-2017. Fotbalistul trecut și pe la CFR Cluj era liber de contract…

- Real Madrid a oferit o reacție fabuloasa dupa ce Karim Benzema a caștigat Balonul de Aur 2022. Clubul Blanco l-a felicitat intr-o maniera inedita pe atacantul francez. Intr-o postare virala pe Twitter, Real Madrid l-a prezentat pe Karim Benzema drept un zeu care s-a alaturat unui club select, numit…

- Florin Tanase a marcat din nou in Emirate. Fostul atacant de la FCSB a inscris singurul gol al meciului Dibba Al Fujairah – Al Jazira, scor 0-1, Cupa Emiratelor. Internationalul roman a dat lovitura in minutul 8 al partidei, din centrarea lui Salem Rashid. Scapat din marcaj, Tanase a punctat cu o lovitura…

- Thomas Muller a avut o reacție savuroasa dupa „thriller-ul” Anglia – Germania 3-3. Nemții au condus pe Wembley cu 2-0, insa duelul s-a incheiat la egalitate. Germania a cazut incredibil in duelul cu Anglia. A avut un avantaj de doua goluri, dar englezii au reușit ”remontada” in doar 14 minute. Kai Havertz…

- Florin Tanase (27 de ani) a reușit primul sau gol pentru Al Jazira, formație care i-a platit celor de la FCSB 3 milioane de euro pe el. Dupa ce in prima etapa Tanase a debutat cu o pasa decisiva la victoria echipei sale, scor 2-0 cu Al Fujairah, golgeterul din Romania in ultimele doua sezoane a reușit…