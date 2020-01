Stiri pe aceeasi tema

- Patronul Stelei George Becali a venit la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde un magistrat va lua in discutie cererea sa de reabilitare judecatoreasca, la aproape cinci ani de la eliberarea conditionata. Pe holurile instantei, Becali s-a intalnit cu juristul CSA, cel care l-a lasat fara marca „Steaua”…

- Marius Lacatuș (55 de ani), fost antrenor la FCSB și CSA Steaua, in prezent liber de contract, a avut in aceasta dimineața una dintre primele intervenții televizate dupa o perioada indelungata. „Fiara”, care a plecat de la CSA Steaua dupa ce roș-albaștrii au ratat promovarea in Liga 3, a vorbit despre…

- Florin Talpan, juristul CSA, a oferit prima reacție dupa ce UEFA a scris intr-un ghid ca „Fotbal Club FCSB a invins-o pe Barcelona in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986”, oferind astfel clubului deținut de Gigi Becali palmaresul integral al Stelei. ...

- CSA Steaua va juca fara spectatori ultimele doua meciuri din acest sezon de pe teren propriu (unul in Liga 4 și unul in Cupa Romaniei, faza pe București). Roș-albaștrii revin in Ghencea, dupa ce in prima parte a campionatului județean au jucat meciurile de pe teren propriu ba la Berceni, ba pe stadionul…

- Ludovic Orban (56 de ani), noul prim-ministru al Romaniei, a fost in inspecție la stadionul „Ghencea”, care este cel mai aproape de finalizare dintre celelalte arene in construcție, iar la final a oferit declarații. „S-a batut pasul pe loc in ceea ce privește desfașurarea construcției! Ați vazut ca…

- Familia si clubul Steaua sunt, fara indoiala, cele mai importante lucruri din viata lui Iulian Miu (43 de ani). Fost fotbalist de marca al gruparii ros-albastre intre 1996 si 2002, acesta este acum antrenor secund in „Ghencea” si incearca, impreuna cu „principalul” Daniel Oprita, sa duca echipa „militara”…

- Florin Talpan i-a dat replica lui Cornel Dinu, dupa ce juristul CSA Steaua a fost ironizat de catre legenda lui Dinamo. Cornel Dinu a stârnit furia fanilor ‘roș-albaștrilor’ dupa ce a zis ca FCSB este Steaua în opinia lui.

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, i-a replicat lui Cornel Dinu care l-a atacat azi in direct la TV și a spus ca pentru el, FCSB e Steaua. Oficialul roș-albaștrilor a avut un derapaj și l-a jignit pe fostul fotbalist. ...