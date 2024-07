Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (56 ani), tehnicianul celor de la CFR Cluj, cunoscut pentru organizarea defensiva, s-a aratat dezamagit de modul in care „feroviarii” au stat atat in aceasta seara, cu Rapid, 2-2, cat și in partida de etapa trecuta cu Dinamo, caștigata de trupa din Gruia cu 3-2. CFR Cluj a condus in doua…

- CFR Cluj a anunțat astazi, prin intermediul unei postari pe o rețea de socializare, ca jucatorul de 21 de ani, Matei Ilie, și-a prelungit contractul cu gruparea din Gruia.,,Va anunțam cu entuziasm ca și tanarul nostru fundaș, Matei Ilie, și-a prelungit contractul cu CFR Cluj! Aparatorul de 21 de ani…

- CFR Cluj și Dinamo s-au infruntat in Gruia pe o toropeala cu grade infernale, insa momentele interesante din culisele partidei nu au lipsit. Feroviarii au caștigat la limita, 3-2 in prelungiri, grație golului inscris de Panagiotis Tachtsidis, astfel ca Dan Petrescu s-a declarat fericit la final. ...

- Dinamo a avut un nou ofițer de presa la meciul din Gruia, cu CFR Cluj, incheiat cu victoria gazdelor, scor final 3-2. Indepartarea lui Ionel Culina, dupa 24 de ani și jumatate in care a reprezentat clubul in relația cu presa, a fost rapid completata. Clubul alb-roșu a anunțat vineri desparțirea de cel…

- Basarab Panduru, fostul internațional, a fost impresionat de golul marcat de Catalin Cirjan pentru Dinamo, in meciul cu CFR Cluj, scor 2-3. Dinamo a condus cu 2-0 in Gruia, dar a pierdut. Insa unul dintre remarcații din tabara bucureștenilor a fost Cirjan, care a deschis scorul cu un gol superb in minutul…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre canicula pe care se joaca meciurile din Superliga, imediat dupa victoria celor de la CFR Cluj cu Dinamo, scor 3-2. La startul partidei din Gruia, la nivelul gazonului erau 40 de grade. Jucatorii au fost vizibil afectați,…

- Catalin Cirjan (21 de ani) a avut nevoie de numai 14 minute de joc pentru a marca primul lui gol la Dinamo, in meciul cu CFR Cluj din prima etapa a Superligii. La Rapid, in intreg sezonul precedent, nu a punctat deloc! Mijlocaș central, Catalin Cirjan se anunța a fi o mare speranța a fotbalului romanesc,…

