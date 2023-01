Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut joi, 29 decembrie, de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres."Dorintele mele sunt foarte ambitioase. Cred ca trebuie sa devenim membri ai Uniunii Europene pana la sfarsitul acestui deceniu", a spus Sandu in declaratii transmise…

- 84 la suta din moldoveni considera ca Republica Moldova are relații bune și foarte bune cu Romania. Pe locul doi in topul aprecierilor, cu o diferența de doar 2%, se poziționeaza Uniunea Europeana, locul trei fiind ocupat de Ucraina cu aproape 80%, arata datele unui sondaj, facut public astazi, 9 decembrie,…

- Intalnirea a avut ca principale teme situația de securitate regionala, razboiul de agresiune al Rusiei in Ucraina, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. Un punct important al intrevederii s-a referit la relațiile bilaterale intre Marea Britanie și Romania, care merita atenția deosebita a celor…

- La noua luni de la declansare, razboiul din Ucraina produce in continuare rani si in Republica Moldova, o tara pomenita in fata unor crize umanitare, energetice si economice fara precedent. La inceput, in primele luni ale razboiului, Chisinaul a trebuit sa gestioneze un val gigantic de refugiati ucraineni,…

- ”Ma bucur ca tot mai multi parteneri din Uniunea Europeana si din cadrul aliantei Nord-Atlantice isi manifesta interesul pentru industria de aparare din tara noastra. Am discutat astazi cu domnul Jens Ploetner despre buna cooperare economica dintre R.F. Germania si Romania si am convenit sa facem pasi…

- „Neutralitatea nu ne poate apara de rachete. Razboiul ne-a aratat ca trebuie sa acordam mai multa atenție consolidarii securitații și securitatea trebuie privita intr-un sens mai larg, nu doar prin prisma armatei”, a declarat ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila, intr-un interviu…

- „Este foarte clar pentru toti ca acest razboi purtat de Federatia Rusa, acest razboi hibrid se intampla pe teritoriul Republicii Moldova si el a inceput nu de azi si nu de ieri. Razboiul pe care l-a pornit Rusia impotriva Ucrainei a amplificat probleme de tot felul. Ati vorbit despre situatia energetica.…

- FSB a directionat zeci de milioane de dolari de la unele dintre cele mai mari companii de stat din Rusia pentru a cultiva o retea de politicieni moldoveni si a reorienta tara spre Moscova, arata documente consultate de The Washington Post, scrie hotnews.ro. Dupa ce mii de protestatari s-au adunat luna…