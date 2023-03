Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anunțat joi ca o entitate va fi inființata in domeniul protecției consumatorilor din Romania. Astfel, domeniul se va alinia la prevederile UE, iar romanii vor fi mai bine protejați, a spus Spataru.Decizia va fi luata in ședința de joi a Guvernului.„Prin acest…

- Cel putin un milion de elevi vor beneficia de o masa gratuita la scoala, incepand cu anul scolar 2023-2024, suma alocata ridicandu-se la 2,5 miliarde de lei. Prin noile legi ale educatiei, programul „Masa calda” este extins si devine „Masa sanatoasa”, arata o postare pe pagina de Facebook a PNL. „Incepand…

- ”Astazi am semnat mai multe contracte de finantare in valoare de 3,7 milioane lei cu firme care activeaza in sectoare industriale diverse, precum industria fabricarii echipamentelor electrice, textila, farmaceutica, aeronautica. In total, Ministerul Economiei a alocat prin cele 3 scheme de ajutor destinate…

- Guvernul Romaniei a aprobat o hotarare privind acordarea burselor in strainatate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale si de cercetare. Actul normativ reglementeaza cadrul legal pentru formarea internaționala a viitorilor specialiști romani in domenii…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a dat un ordin prin care i-a retras toate atribuțiile secretarului de stat Florian Lixandru, dar, acum, este așteptata de liderii coaliției de guvernare sa-și revoce decizia. Informațiile aparute pe surse in spațiul public, conform carora coaliția de guvernare nu reușește…

- Sorin Stratila, 36 de ani, a semnat cu CS Dinamo, echipa din Liga 3. „O noua provocare, CS Dinamo”, a scris fotbalistul pe Facebook. Mijlocașul dreapta a evoluat și la Dinamo 1948 (echipa care e acum in Liga 2), intre 2012 și 2014. El evolueaza de ani buni in cel de-al treilea eșalon din Romania, unde…

- Romania a alocat 10 milioane de euro pentru reluarea producției de „muniție de calibru greu”, a declarat ministrul Economiei, Florin Spataru. Banii au fost alocați din bugetul național, in urma unor discuții purtate in anul 2022. Este vorba de proiectile de calibrul 152 milimetri (vechiul standard,…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curții de Justițiea UE in dosarul Schengen, declara la RFI eurodeputatul Eugen Tomac. Președintele PMP crede ca Romania nu are nici o șansa sa intre in zona europeana de libera circulație in 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…