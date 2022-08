Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru (PSD), a declarat marți, la Antena 3, ca va cere in Guvern introducerea unui preț reglementat pentru energie, aceasta fiind in opinia sa unica soluție pentru criza din energie care amenința 60.000 de firme, angajați precum și implementarea PNRR. Fii la curent…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a declarat Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina,…

- Ministrul german de Finanțe, Christian Lindner, a anunțat miercuri ca Berlinul va adopta o serie de masuri fiscale in valoare de 10 miliarde de euro in 2023 pentru a atenua creșterea vertiginoasa a prețurilor. Pachetul include creșterea nivelului la care se va aplica cota maxima de impozitare a veniturilor…

- Contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker, care monitorizeaza inca de la inceputul razboiului evolutia armamentului din ambele tabere, a prezentat luni imagini video cu ceea ce ar putea sa fie armament trimis de Romania armatei ucrainene. Potrivit sursei citate, in imagini sunt prezentate obuze de 122…

- „Este a treia intalnire pe care o am cu industria pentru ca mi-a fost sesizat faptul ca acesti mari producatori din industrie nu au contracte in vigoare, incepand cu luna octombrie in special, pentru furnizarea de gaz. Am mentionat catre Ministerul Energiei, dar si la nivelul Guvernului faptul ca acesti…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a transmis, miercuri, ca tara noastra trebuie sa investeasca in inovare daca ne dorim dezvoltarea de industrii cu valoare adaugata. Potrivit acestuia, Romania are mult de recuperat fata de progresul evident al tarilor mult mai dezvoltate din Europa.

- Marea Britanie se indrepta luni spre cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata, cu temperaturi prognozate sa atinga pentru prima data 40C. Mircea Maer corespondent Antena 3 in Marea Britanie vine cu toate detaliile.

- Guvernul a aprobat o hotarare privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite spre vanzare consumatorilor, modificarile vizand, intre altele, informatiile legate de reduceri. "Trebuie sa platim pretul corect pentru produsele cumparate si sa protejam consumatorii impotriva unor oferte…