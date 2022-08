Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei Florin Spataru spune ca la nivel european sunt situații clare de recesiune și ca Romania nu poate fi izolata din punctul acesta de vedere. „Romania are o amenințare, dar are și o oportunitate”, susține ministrul.

- Metaversul, tehnologia viitorului, capata amploare și va face posibila crearea unei punți intre lumea reala și cea virtuala. Florina Onețiu, romanca de la conducerea platformei Xclusiverse care ofera servicii in metavers, ne-a dat mai multe detalii despre cum va schimba metaversul lumea. ––––––––––––––––––––––––…

- ”Economia globala, din pacate, traverseaza de ceva ani crize cumplite, suprapuse chiar, combinat cu acest razboi care practic a declansat crize noi cu care nu ne-am fi asteptat sa ne intalnim. Eu cred ca la nivel de Romania, guvernul pana in momentul de fata a actionat cu foarte mare precautie, din…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului Constantin-Daniel Cadariu a precizat ca in ultimii 30 de ani a lipsit elementul de promovare a destinatiei turistice in Romania. El a precizat ca exista trei initiative in acest sens ale ministerului si anume infiintarea organizatiile de management al destinatiilor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat declarații de ultim moment, in cadrul emisiunii In fața națiunii de la Antena 3, in care a vorbit despre majorarea salariului minim și despre aplicarea salariului minim european in Romania.

- Incepand cu data de 6 iulie, șoferii romani și cei din Europa vor fi obligați sa aiba mașina echipata cu un nou dispozitiv. Este vorba despre o cutie neagra, care are rolul de a spori securitatea rutiera.

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental pentru probleme de Securitate Energetica (GLISE), unde a fost analizata situatia aprovizionarii cu gaze. Participantii au aratat ca, potrivit graficului de alimentare a depozitelor de gaze naturale,…

- Strategia de dezvoltare la nivel european, dar si la nivelul tarii noastre, trebuie sa vizeze in principal investitiile pentru ca obiectivul final de retehnologizare, de digitalizare sau de relocare a productiei nu s-a schimbat, ci doar a fost amplificat de conflictul pe care il avem la granita, a afirmat,…