Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Ministerului Economiei a fost suplimentat cu 25 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru sustinerea investitiilor din industria de aparare, informeaza Ministerul Economiei, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Guvernul a alocat suplimentar in bugetul Ministerului Economiei suma de 25 milioane lei din Fondul de rezerva pentru industria de aparare. ”A fost aprobata Hotararea Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in…

- ”Guvernul a aprobat in sedinta de astazi Ordonanta de Urgenta privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica de produse/servicii, a contractelor sectoriale si a acordurilor cadru atribuite in domeniile apararii si securitatii”, informeaza Ministerul Economiei. Florin Spataru, ministrul…

- ”A fost aprobata Hotararea Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2022”, anunta Ministerul Economiei. Guvernul a alocat suplimentar in bugetul Ministerului Economiei suma totala de 25.000.000…

- “Pe agenda sedintei de astazi avem un proiect de ordonanta de urgenta prin care ne dorim sa diminuam efectele cresterii preturilor la energie si materii prime in domeniul industriei de aparare si in felul acesta, prin ordonanta de urgenta, vom lua masuri de ajustare a preturilor in domeniul apararii…

- Economie Proiect pentru sprijinirea operatorilor din industria de procesare a cerealelor și fabricarea uleiurilor august 22, 2022 09:44 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența ce vizeaza instituirea unei scheme de ajutor de stat…

- MADR a postat in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența ce vizeaza instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????…

- „Industria de aparare din Romania poate fi revitalizata, dar pentru acest lucru trebuie sa avem o strategie, un plan, fie ca vorbim de investitii sau de reorganizarea activitatii. Romaero este cea mai mare companie din industria aerospatiala si de aparare romaneasca, fiind si unul dintre cei mai importanti…