- ”Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin un investitor strain interesat de a dezvolta o afacere in tara noastra. Trendul crescator al investitiilor straine in Romania se reflecta in economie, iar acest fenomen este un rezultat al eforturilor ministerului pe care il conduc”,…

- ROMANIA. Investitiile straine directe au ajuns la 6,47 miliarde euro in primele opt luni din 2022, comparativ cu 4,4 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021, arata datele Bancii Naționale a Romaniei! Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat marți, 13 septembrie, ca țara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati.”Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem…

- „Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem de-a face cu un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati, de consecintele escaladarii preturilor la energie, de presiuni inflationiste si costuri crescute ale finantarii. Dar, chiar si intr-un astfel de…

- ” Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 5,505 miliarde euro (comparativ cu 3,830 miliarde euro in perioada ianuarie – iulie 2021), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 4,153 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova In aceasta perioada dificila la nivel mondial, dar și cu un razboi aproape de granițele Romaniei, vin și vești bune de la Banca Naționala: investițiile straine au crescut cu 21,5% fața de anul trecut. O contribuție la aceasta creștere au avut-o și masurile luate…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- ”In perioada ianuarie – iunie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,645 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 93,691 miliarde euro la 30 iunie 2022 (68,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 3,6% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…