Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a vorbit la TVR INFO despre nevoia de investiții, de linii de producție foarte clare, dar și despre soluții pentru reducerea deficitului balanței comerciale.

Compania Romarm are creșteri-record ale exporturilor de arme și muniții. Cifra de afaceri a companiei de stat a crescut de cateva ori in ultimul an, a declarat ministrul Economiei, in exclusivitate pentru emisiunea Banii, azi de la TVR Info.

Ministrul Economiei, Florin Spataru, fost angajat al Damen, trimite contractul pentru carcasele Piranha V la șantierul naval Damen in dauna uzinei de la Moreni, a statului roman, noteaza defapt.ro.

Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Sarbatorim, in acest an, Ziua Armatei Romaniei intr-un context internațional extrem de tensionat. La nivel istoric, este unul dintre momentele pe care nimeni din zona noastra, a Batranului Continent, nu ar fi crezut sa le traiasca la aproape opt decenii de la sfarșitul…

Florin Spataru, intalnire cu Ambasadorul Israelului in Romania - Cei doi au discutat despre cresterea volumului schimburilor comerciale, amplificarea prezentei investitionale israeliene in Romania si generarea de noi proiecte de cooperare, conform news.ro

„Atlasul Economic, un proiect de succes al Ministerului Economiei, confirmat de Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura din Romania. Am participat la o dezbatere online organizata de CCIFER, la care am avut prilejul sa vorbesc despre un proiect important lansat recent de Ministerul Economiei,…

Executivul a aprobat, in sedinta de miercuri, planul de restructurare operationala a ROMAERO pentru perioada 2022-2031, un plan ambitios, ce vizeaza stabilizarea societatii, a anuntat Florin Spataru, ministrul Economiei.

- In ultimele zile, in piețe a fost sesizata o ușoara creștere a prețurilor la roșii, de la 4 – 5 lei/kg la 6 sau chiar la 7 lei/kg, in funcție de piața. Pentru mulți romani noua creștere de preț ar avea legatura cu valul de scumpiri din ultimele luni, dar de fapt aceste creșteri pe prețuri la roșii sunt…