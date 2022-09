Stiri pe aceeasi tema

- „Atlasul Economic, un proiect de succes al Ministerului Economiei, confirmat de Camera Franceza de Comert, Industrie si Agricultura din Romania. Am participat la o dezbatere online organizata de CCIFER, la care am avut prilejul sa vorbesc despre un proiect important lansat recent de Ministerul Economiei,…

- Ghidul solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investitii destinate industriei prelucratoare a fost aprobat, iar apelul de proiecte va fi lansat in urmatoarele 30 de zile, a anuntat Ministerul Economiei, pe pagina oficiala de Facebook. “Intram in linie dreapta…

- ” Guvernul a aprobat in sedinta de astazi, 24 august 2022, un Mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin instituirea schemei de ajutor de minimis in vederea tranzitiei catre economia circulara, proiect initiat de Ministerul Economiei”, anunta ministerul. Scopul acestui mecanism…

- Warm-Up Astra Film (2 si 3 septembrie) este un eveniment teasing pentru festivalul care va avea loc in perioada 9-16 octombrie. Programul propune intalniri spectaculoase intre emotia umana si inteligenta artificiala si o discutie despre educatia prin film, marcand astfel revenirea Astra Film Junior…

- „Agricultura este unul dintre cele mai afectate sectoare economice de crizele suprapuse din ultimii doi ani. Lipsa contractelor cu furnizorii de gaz este o problema acuta pentru producatorii de ingrasaminte si fertilizatori, iar acest fenomen, care afecteaza toata industria romaneasca, ameninta productia…

- „Nu se va intampla nimic. Cel putin companiile din portofoliul Ministerului Economiei nu vor fi vandute. Ca sa fim foarte clari, nu vom face niciun demers in vanzarea activelor sau vanzarea actiunilor companiilor de stat. Si aici vorbesc in numele Ministerului Economiei si in numele celor 37 de companii…

- ”Toate autoturismele din Europa sunt dotate cu cel putin o piesa produsa la Sibiu. Sunt, astazi, la Sibiu, intr-o vizita de lucru care a inceput cu un tur al celor mai mari companii care isi desfasoara activitatea in Parcul Industrial Vest. Parte dintre acesti mari angajatori produc componente pentru…

- Romania poate deveni un adevarat hub de dezvoltare, avand in vedere domeniile ce pot beneficia de investitii directe din partea partenerilor straini, sustin reprezentantii Ministerului Economiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…