Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut prin momente grele in ultima perioada, iar recent, bruneta a declarat ca este decisa sa divorțeze de barbat, dupa ce acesta ar fi agresat-o fizic. Soțul ei insa, neaga acuzațiile, dar recunoaște ca a greșit fața de soția lui. „Am greșit in fața Domnului Iisus, am…

- Monica Pop s-a luptat cu cancerul ani la rand, insa de aceasta data a trecut din nou printr-o perioada dificila, asta dupa ce a ajuns a cincea oara pe masa de operație. Medicul a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre starea ei de sanatate, dar și cum a decurs totul.

- Ionuț Prințul Banatului face primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, și vorbește despre consumul de substanțe interzise. Acesta a fost prins conducand sub influența cocainei, dar și afandu-se și la volanul unei mașini neimatriculate. Ce susține el, de fapt

- Alexandra Stan și fostul ei soț, Emanuel Necatu s-au casatorit dupa doar doua luni de relație, iar aceștia au divorțat la doar cinci luni de la marele eveniment. Cantareața susține ca s-a grabit in privința casniciei, motiv pentru care a decis sa se separe de fostul ei partener. Artista a marturisit…

- A treia oara e cu noroc?! Raluca Dragoi a divorțat de doua ori, iar acum s-a casatorit pentru a treia oara. Este in culmea fericirii de cand a spus cel mai frumos ”Da” din viața ei. Andrei, actualul sau partener de viața, o face fericita, implinita și mandra din toate punctele de vedere, așa cum chiar…

- In presa s-a speculat ca Gabi Badalau i-ar fi achiziționat Bianca Dragușanu un apartament de sute de mii de euro in Dubai. Frumoasa blondina a dat carțile pe fața și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca și-a achiziționat singura locuința de lux din Dubai, iar afaceristul ar fi aflat din…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dana Marijuana a facut dezvaluiri șocante despre moartea iubitului ei. Ce a marturisit vedeta despre decesul partenerului ei. Cantareața susține ca o femeie razbunatoare i-a vrut raul barbatului.

- Gabi Badalau e implicat intr-un nou scandal, de aceasta data dupa petrecerea de burlaci organizata de Florin Salam. Contactata de catre reporterii Antena Stars, dupa toate cele intamplate, Claudia Patrașcanu a avut o reacție dura. Ce a transmis vedeta.