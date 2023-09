Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam nu a avut o viața tocmai ușoara și asta pentru ca soția lui, Fanica, s-a stins din viața in momentul in care el avea cea mai mare nevoie de ea. Recent, cantarețul de manele a vorbit despre perioada in care a murit partenera lui de viața. „Regele Manelelor” a trecut prin momente cumplite.…

- Florin Salam a susținut in repetate randuri ca a știut dintotdeauna ce vrea de la viața, motiv pentru care școala nu a fost chiar cea mai mare placere a sa. Ei bine, este evident faptul ca visul sau era sa devina muzicant, lucru care s-a și intamplat. Acesta a fost, totodata, și motivul pentru care…

- Manelistul Florin Salam a vorbit deschis despre momentele in care s-a refugiat in consumul de substanțe interzise. In urma cu ceva timp, artistul Florin Salam a recunoscut ca s-a apucat de consumul substanțelor interzise dupa pierderea primei sale soții. Acesta se considera pierdut in acele momente,…

- Vineri, mama și sora lui Danuț au povestit cum tanarul a murit la 20 de ani, dupa ce a fost gasit fara viața langa bicicleta lui. Dupa ce, inițial, familia avea un cerc de trei suspecți, rudele spun ca il considera vinovat pe Ramon, unul dintre prietenii cu care avea conflicte de ceva timp.

- Avocatul care se ocupa de cazul șoferului in varsta de 19 ani care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri, in 2 Mai, a declarat ca baiatul a recunoscut ca a consumat substanțe interzise insa susține ca el nu ar fi consumator și ca, de fapt, ar fi primit drogurile in Vama Veche, la o petrecere.

- Dan Bursuc și Florin Salam și-au aruncat cuvinte grele in mediul online! Totul a pornit de la cateva afirmații facute de "Regele manelelor", moment in care impresarul s-a simțit jignit și a rabufnit imediat dupa cele auzite. De acolo a mai fost doar un pas pana la acuzații grave și chiar amenințari.…