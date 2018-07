Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Dobre, iubita manelistului Florin Salam, a devenit din nou mamica, duminica dimineața. Aceasta a adus pe lume un baiețel perfect sanatoas la o clinica privata din Capitala. Micuțul va primi numele Simon Ștefan. A fost adus pe lume la 9:07. Are 3210 grame și o inalțime de 50 de centrimetri. Florin…

- Betty Salam si Catalin Visanescu s-au casatorit, vineri, dupa o relatie de trei ani. Cei doi si-au unit destinul, iar in aceasta vara vor deveni pentru prima oara parinti. Betty Salam si Catalin Visanscu au fost inconjurati de toti oamenii dragi din viata lor. Singurii care au lipsit au fost Roxana…

- Așteptarea a luat sfarșit! Eva Longoria și soțul sau, Jose Anton Baston, au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos. Micuțul a venit pe lume marți, 19 iunie, la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, in care aleg sa nasca mai toate vedetele de la Hollywood! Eva a așteptat cu nerabdare acest moment…

- Mama a nascut un copil perfect sanatos pe un spatiu verde din vecinatatea statiei de taxi, potrivit Mediafax. Incidentul a avut loc in jurul orei 1.00 intr-un cartier din municipiul Focsani. Dupa ce ar fi fost refuzata de taximetrist, femeia insotita de doi tineri s-a asezat pe iarba si a…

- Claudia Cioanca, sotia lui Florin Cioanca jandarmul care a murit intr-un accident grav produs la Brasov in decembrie anul trecut, a adus pe lume un baietel. In impactul violent de atunci si-a pierdut viata si una dintre fiicele lor, in varsta de numai trei ani.

- Exista povești pe care unele persoane le lasa in urma fara a putea vorbi. Un astfel de exemplu este cazul unei femei care a fost protagonista unui accident teribil, in urma caruia a intrat in coma.

- John Legend și Chrissy Teigen traiesc o frumoasa poveste de dragoste de ani buni. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Iar acum cei doi au devenit parinți pentru a doua oara! Cea care a facut anunțul a fost insași soția celebrului artist. Chrissy Teigen a scris […]…

- Andreea Spataru a nascut un baiețel perfect sanatos. Fosta asistenta tv a adus pe lume cel de-al doilea copilaș și a facut publica prima imagine cu micuțul. Blondina arata foarte bine și este extrem de fericita. Andreea Spataru a nascut și se simte excelent! La doar cateva ore dupa ce a adus pe lume…