Stiri pe aceeasi tema

- „Din cauza faptului ca, in mediul online, circula anumite anunțuri legate de organizarea unor cursuri de limbi straine pentru femei, susținute de (sau in colaborare cu) Primaria Alba Iulia, dorim sa clarificam acest aspect. Primaria Municipiului Alba Iulia nu organizeaza niciun tip de cursuri contra…

- Narcis de la Barbulești a facut furori in SUA, dupa ce un videoclip in care manelistul canta intr-un restaurant din Romania a ajuns viral peste Ocean. Tyrese Gibson, actorul din SUA renumit pentru rolul lui Roman Pearce din “The Fast and the Furious”, a publicat video-ul pe pagina sa de Instagram și…

- Fred White, toboșarul trupei Earth, Wind & Fire, a murit la virsta de 67 de ani, in prima zi a acestui an . Moartea sa a fost anuntata pe Instagram de fratele sau, Verdine White, care nu a dezvaluit cauza decesului. „Familia noastra este intristata astazi de pierderea unui membru uimitor si talentat…

- Gianluca Vialli (58 de ani) se afla internat intr-un spital din Londra, unde se lupta cu o tumoare la pancreas. Conaționalul Walter Zenga (62 de ani) i-a transmis un mesaj de incurajare. „Hai, Luca! Iți stang mana așa cum am facut și la echipa naționala. Mereu uniți”, a scris fostul antrenor de la FC…

- Pentru a doua oara de cand a fost internat lunea trecuta, la spitalul Albert-Einstein din Sao Paulo pentru a trata o infectie respiratorie, Pele a postat, luni, pe contul sau de Instagram. Astfel, a fost publicat un scurt text, precum si o fotografie cu el facuta in timpul Cupei Mondiale din 1958. "O…

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au spus stop unei relații extrem de frumoase. Manelistul a fost cel care a decis sa incheie atat colaborarea profesionala, cat și cea amoroasa. Acum, dupa ce s-a aflat ca nu mai sunt impreuna, artistul a postat pe rețelele de socializare un mesaj care i-a șocat…

- „Veți vorbi despre voi, cum comandantul vostru greșește, cum ați primit instrucția greșita, dar voi cum v-ați pregatit? (...) Ce ați facut pe terenul de antrenament pentru a fi pregatiți pentru lupta? Sau credeți ca toata lumea va este datoare voua? Voi ce datorați statului, ce datorați patriei-mama?…

- „Veți vorbi despre voi, cum comandantul vostru greșește, cum ați primit instrucția greșita, dar voi cum v-ați pregatit? (...) Ce ați facut pe terenul de antrenament pentru a fi pregatiți pentru lupta? Sau credeți ca toata lumea va este datoare voua? Voi ce datorați statului, ce datorați patriei-mama?…