Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul politician Sebastian Moise și-a luat soția de mana și au mers impreuna la cumparaturi in unul dintre cele mai mari centre comerciale din Capitala. Din pacate, cei doi indragostiți au plecat cat se poate de dezamagiți din mall, insa Sebastian Moise a știut cum sa o consoleze pe Paula Milea…

- Inima lui Catalin bate tare pentru o noua femeie in viața sa. Juratul de la Chefi la cuțite traiește o frumoasa poveste de iubire, dar e destul de discret in ceea ce privește viața personala. Acum a publicat o imagine alaturi de partenera și a anunțat ca pleaca in vacanța.

- Gina Pistol se bucura de faptul ca este o femeie implinita, cu o familie pe care o adora, un partener care o iubește necondiționat și o fetița care i-a adus numai bucurii. Cu toate acestea, fosta prezentatoare de la Asia Express și Chefi la Cuțite are momente in care este nemulțumita. Recent, blondina…

- O „casa inteligenta” face viața mai confortabila. Dar daca nu este suficient de protejata, hackerii pot prelua controlul asupra dispozitivelor conectate la internet și pot spiona datele private ale proprietarului. Ceea ce deja se intampla. Riscul unei „smarthome” rezida tocmai din conectarea sistemelor…

- Gabriela Prisacariu a prezentat azi moda in direct la Neatza, aratand extraordinar. Dani a fost surprins sa iși vada superba soție din nou la munca, intreband, in prima faza unde este copilul. Gabriela Prisacariu, apariție de senzație la Neatza Gabriela Prisacariu a nascut in urma cu o luna și jumatate,…

- Surpriza imensa! O vedeta extrem de cunoscuta a anunțat ca s-a logodit. Aceasta și-a dorit sa duca relația pe care o are alaturi de partenera ei la un alt nivel. Cele doua staruri se pregatesc de unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor. Ce vedeta s-a logodit cu partenera ei Kristen…

- Ana Maria Prodan este fara doar și poate o femeie care este conștienta de calitațile pe care le are! Chiar daca se afla in plin scandal de divorț cu Laurențiu Reghecampf, aceasta nu uita sa se bucure totuși de clipele frumoase din prezent. Aceasta a incitat imaginația dupa ce a postat, de curand, o…