Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Florin Salam a precizat ca acesta a ajuns de urgența la spital in timpul nunții și din acest motiv n-a mai putut susține și prestația de la restaurant, potrivit presei tabloide.Din cauza oboselii și a stresului, acesta s-a simțit rau și a avut nevoie de ingrijiri medicale. La inceputul…

- Florin Salam este din nou protagonistul unui scandal de zile mari. Manelistul este acuzat de un mire ca l-ar fi lasat cu ochii in soare la nunta, dupa ce a plecat chiar in toiul evenimentului. Avocata artistului spune ca, de fapt, acesta nu a mai putut participa la petrecere pentru ca a ajuns direct…

- Adrian Minune și Florin Salam au o relație speciala. Pe langa faptul ca sunt colegi de breasla, Adrian Minune este nașul „Regelui manelelor” și spune ca au fost și momente in care poate s-au dezamagit reciproc, mai ales ca in trecut au existat și ceva neințelegeri intre ei.

- Fratele Fanicai a publicat pe rețelele de socializare imagini tulburatoare cu locul de veci al primei soții a lui Florin Salam, la 15 ani de la moartea ei. Iata cum arata mormantul regretatei partenere de viața a celebrului cantareț de manele, darși ce fotografii a postat fratele acesteia pe platforma…

- A trecut printr-o perioada dificila inca de la inceputul anului, dar se pare ca lucrurile au intrat pe fagașul normal pentru Florin Salam. Manelistul și-a reluat evenimentele, iar atunci cand are ocazia, profita de timpul liber. Așa s-a intamplat și de aceasta data, atunci cand a fost surprins de paparazzii…

- Culița Sterp se numara printre donatorii de baza ai lui Nicolae Guța! Manelistul a platit aproximativ 10.000 euro pentru dedicații pe TikTok, dar nu regreta niciun ban! Culița Sterp a dezvaluit ca inclusiv el face bani de pe urma melodiilor lui Nicolae Guța, caci le canta destul de des!

- Florin Salam a revenit in lumina reflectoarelor! Dupa o lunga perioada in care a fost vazut doar pe la secțiile de poliție, de aceasta data manelistul s-a intors la concerte. A onorat patru evenimente, toate in aceeași seara! Iata cum se simte, dupa ce a revenit pe scena!

- Florin Salam a trecut printr-o perioada dificila, avand mai multe procese in care era acuzat pentru inșelaciune, dar și pentru violența. Manelistul a renunțat la persoanele care ii voiau raul, iar acum incearca sa se concentreze cat mai mult pe viața de familie și cea profesionala.