Florin Salam a fost rapit de la un botez si dus sa cante intr-un apartament de bloc, conform unei relatari care se gaseste in romanul biografic al manelistului, "Floriiin Salaaam! Regele neincoronat al muzicii fara prejudecati si dramele biografiei lui incredibile", scrie wowbiz.ro. Povestea incredibila s-ar fi petrecut in 2013, in timpul unui botez „spart" de cativa musafiri nepoftiti. Episodul a fost relatat in presa acelui an de jurnalistul Alex Miclovan de la ziuanews.ro.